Kdo so letošnji občinski nagrajenci?

11.6.2019 | 13:30

Peter Selak bo leto prejel nagrado Občine Šmarješke Toplice.

Šmarješke Toplice - Občinski praznik občine Šmarješke Toplice seveda ne bo minil brez občinskih nagrajencev. Kot je na zadnji seji odločil občinski svet, bodo letos podelili eno občinsko nagrado, tri priznanja ter županovo priznanje. Novega častnega občana letos ne bo, saj zanj tudi ni bilo predloga. Priznanja bodo podelili v petek na slavnostni seji občinskega sveta v kulturni dvorani v Šmarjeti.

Peter Selak z Vinice pri Šmarjeti je postal občinski nagrajenec zaradi dolgoletnega prostovoljnega dela za širšo skupnost. Gre za vsestransko dejavnega moža, dolgoletnega predsednika Krajevne skupnosti Šmarjeta, ki je skupaj z ekipo zaslužen za mnoge pridobitve, ki so dvignile kvaliteto bivanja v vaseh: pa naj gre za asfaltiranje cest, napeljavo vodovodov in telefonije ali kaj drugega. Pomembno vlogo je odigral tudi pri ustanovitvi samostojne občine, zaslužen je, da je njen sedež v Šmarjeti. Ogromno prostega časa nameni društveni dejavnosti, bil je med ustanovitelji šmarješkega vinogradniškega društva, tudi predsednik in dolgoletni tajnik, društvo je v tem času zelo napredovalo in se razvijalo. Selak, ki je tudi sam izvrsten vinogradnik, je podpredsednik zveze društev salamarjev Slovenije, sam je bil dvakratni državni prvak, tako leta 2005 kot letos je bil med glavnimi organizatorji državnega finala salamiad v Šmarjeti. Selak je sodeloval tudi pri zasnovi šmarješke kulturne dvorane, brez njega ne mine skoraj nobena prireditev, saj je nepogrešljiv v komandni sobi za mešalno mizo. Vse dela prostovoljno in z veseljem (več o njem v portretu tedna v tiskani izdaji Dolenjskega lista ta četrtek).

Tri občinska priznanja



Ivana Jeglič Košiček s svojim pecivom

Občinsko priznanje bo prejela Ivana Jeglič Košiček iz Gorenje vasi pri Šmarjeti, aktivna članica Društva podeželskih žena Šmarjeta, ki vedno peče peciva za razne dogodke, pomaga pri organizaciji in je nepogrešljiva s svojo dobro voljo, tudi v Društvu upokojencev Šmarjeta, kjer je bila tajnica, ravno tako v PGD Šmarjeta, kjer je bila blagajničarka. Več desetletij je aktivna cerkvena pevka, nekoč je pela tudi pri pevskem zboru Šmarješke Toplice. Mnogi jo poznajo kot učiteljico v osnovni šoli, upokojitev pa je dočakala kot bančna uslužbenka. Kot upokojenka je prevzela skrb za danes že stoletno Marjo Žveglič, ki jo redno obiskuje v penzionu Sreča, ji krajša popoldneve in pomaga.

Vinko Bobič (drugi z leve spodaj)

Občinsko priznanje bo prejel Vinko Bobič s Sel in sicer kot aktivni član PGD Bela Cerkev kot Društva Godba na pihala Šmarješke Toplice. Gasilec in to zelo dejaven, je od leta 1962, med drugim je prejemnik značk in državnega odlikovanja 3. stopnje, ter plakete gasilskega veterana, sicer pa je dosegel čin nižjega gasilskega častnika 2. stopnje. Je aktiven član tekmovale enote starejših gasilcev in mentor ekipe starejših gasilk, ki jih zna motivirati - vadijo celo na Bobičevem dvorišču. Od ustanovitve pred desetimi leti je tudi član godbe, v kateri se je z vso vnemo začel učiti igranja trobente. Nepogrešljiv je pri organizaciji dogodkov in sploh je v vestnosti in prijaznosti vzor vsem mladim v društvu. Ob delu na kmetiji je vedno našel čas tudi za razne udarne akcije pri urejanje skupne infrastrukture v nekdanji KS Bela Cerkev.

PGD Zbure pred gasilskim domom

Tretji prejemnik občinskega priznanja je PGD Zbure, ki letos slavi 70 let delovanja. Gasilci so nepogrešljivi v pomoči ljudem v stiski, a so od nekdaj tudi povezovalni člen v vasi, pri družabnem življenju. Imajo lepo urejen gasilski dom, v njem pa gasilsko opremo in orodje, ter vse ostalo, kar so vsa leta nakupovali tudi s prostovoljnimi prispevki krajanov in okoliških vasi. Imajo močno operativno enoto, pohvalijo se lahko z mnogimi uspehi na gasilskih tekmovanjih. Posebno pozornost si zasluži tekmovalna ekipa članov B, ki deluje že 30 let, skoraj v isti sestavi. Društvo, ki ga že leta vodi neutrudni predsednik Franc Anderlič, je nedavno obeležilo jubilej s posebno prireditvijo, o kateri smo že poročali.

Županovo priznanje bo župan Marjan Hribar podelil družini Ivančič iz Dolenjega Kronovega, ki vsa leta vzorno ureja okolico cerkve sv. Nikolaja, zlasti je vestna pri košnji zemljišča. Turistom, ki si želijo ogledati notranjost cerkve, odklenejo, na voljo so jim tudi za pogovor in predstavitev cerkve. Ob večjih praznikih pogostijo udeležence maše.

