V Brežicah dan zaznamovali pijani vozniki

11.6.2019 | 12:10

Foto: Arhiv DL

Brežiški policisti so imeli včeraj veliko dela s kršitelji, ki so pod vplivom alkohola ogrožali svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Že pred 8. uro so v Brežicah zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. V litru izdihanega zraka je imel 0,57 miligramov alkohola. Izdali so mu plačilni nalog v višini 900 evrov, izrečenih mu bo tudi 16 kazenskih točk.

Nekaj pred 10. uro so v Globokem vozniku avtomobila izmerili 0,83 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in na sodišče podali obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se kršitelja kaznuje z globo najmanj 1200 evrov in se mu izreče 18 kazenskih točk.

V večernih urah so v Velikih Malencah ustavili še voznika avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligramov alkohola. Tudi v tem primeru sledi globa najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

V Krški vasi pa so zasegli avtomobil kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in v Brežicah obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je lažje poškodoval kolesar.

Policisti vse udeležence v cestnem prometu pozivajo k previdnosti in strpnosti. Tistim, ki gredo na daljšo pot svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti in v hladnejših delih dneva. Ob prvih znakih utrujenosti naj vozilo na primernem mestu ustavijo in si odpočijejo.

Opozorilo k previdnosti in strpnosti namenjajo tudi tistim, ki bodo z avtomobilom premagovali le krajše razdalje v domačem okolju. Po ugotovitvah policistov so vozniki v domačem okolju pogosto manj previdni, manj so pozorni na ostale udeležence v prometu in morebitne spremembe prometne signalizacije. Na cestah je v tem obdobju veliko pešcev, kolesarjev in motoristov, ki spadajo med najranljivejše udeležence v prometu. Vozniki avtomobilov pri vožnji v domačem okolju nemalokrat ne uporabljajo smernikov in ob zavijanju levo je to lahko usodno za motorista ali kolesarja, ki pripelje iz nasprotne smeri. Prav tako tudi telefoniranje med vožnjo bistveno zmanjša koncentracijo voznikov. " Ponovno dodajamo, naj vozniki prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, razmeram na cesti in svojim vozniškim izkušnjam. Za volan naj sedejo le trezni, tudi če imajo namen prevoziti le nekaj kilometrov," so opozorili na PU Novo mesto.

Vročina in povečana toplotna obremenitev vpliva tudi na voznike enoslednih vozil. Kolesarjem in motoristom prav tako svetujejo, da se izogibajo vožnji ob najbolj vročih delih dneva. Poskrbijo naj za svojo vidnost in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu – predvsem voznikov motornih vozil.

78-letni povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola

Včeraj nekaj pred 13.30 se je zgodila prometna nesreča v Smolenji vasi v Novem mestu, v kateri so bila udeležena tri vozila. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 78-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče. Povzročitelja nesreče in potnico iz enega izmed udeleženih vozil so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je 78-letni voznik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligramov alkohola. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Umrla kljub temu, da so ji nudili pomoč

Že sinoči smo poročali o požaru stanovanjske hiše na Žalostni gori, iz novomeške policijske uprave pa so sporočili, da so bili policisti o požaru obveščeni nekaj po 14.30. Gasilci so med interveniranjem v goreči hiši našli žensko, ki ni kazala znakov življenja. Nudili so ji prvo pomoč, vendar je ženska kljub temu umrla. Novomeški kriminalisti nadaljujejo s preiskavo, ugotavljanjem vseh okoliščin in vzroka za nastanek požara. Vzrok smrti ženske bo znan po opravljeni sanitarni obdukciji. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 20.000 evrov premoženjske škode.

Iztočil gorivo

Med petkom in ponedeljkom je v Vrhepči na območju Trebnjega nekdo iz odklenjenega rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 200 litrov goriva.

Vlomil, a odnesel ničesar

V Kanižarici pa je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v prostore društva. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Prijeli 15 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v krajih Prilipe in Omota izsledili in prijeli pet državljanov Sirije, tri državljane Alžirije, tri državljane Tunizije, dva državljana Palestine, državljana Maroka in državljana Egipta, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

M. Ž.