Za prijetnejše bivanje gibalno oviranih učencev

11.6.2019 | 16:15

Donacija sevniškega Stillesa (Foto: OŠ Mirna)

Mirna - V osnovni šoli Mirna se v oddelkih osnovne šole s prilagojenim programom izobražuje 36 učencev, med njimi so tudi štirje gibalno ovirani, ki potrebujejo posebno varstvo in skrb. Kot je sporočila Melita Lekše, so v začetku šolskega leta s pomočjo donacij v njihov šolski sklad pridobili funkcionalno sobno dvigalo, v zadnjih šolskih dneh junija pa uporaben oblazinjen sedežni kot, ki so ga posebej zanje naredili v podjetju Stilles iz Sevnice.

»Veseli smo, da so prisluhnili naši želji in našim učencem na invalidskih vozičkih omogočili prijeten kotiček za počitek in razgibavanje,« je še dejala.

M. Ž.