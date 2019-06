Gorjanci letos jubilejni

11.6.2019 | 18:20

Med favoriti za zmago bo tudi letos trikratni zmagovalec Gorjancev Čeh Vaclav Janik. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Gorska hitrostna avtomobilistična dirka Gorjanci 2019 bo letos minila v znaku jubilejev – 50. obletnice prve avtomobilske dirke na Gorjancih in skupno tridesete dirke. Dirka, ki se bo na cesti začela s prvim treningom v soboto ob desetih, letos med drugim šteje tako za slovensko in hrvaško državno prvenstvo kot tudi za FIA evropski pokal IHCC in evropski pokal starodobnih vozil. Prvemu treningu bosta v soboto v razmaku ene ure sledila še dva, v nedeljo pa se bo prvi tek dirke začel ob 10., drugi pa ob 13. uri.

Vremenska napoved znova obeta nestanovitno vreme z morebitnimi nevihtami, ki so v preteklosti pogosto krojile razplet in marsikateremu favoritu prekrižale načrte. Če bo organizatorjem in dirkačem vreme naklonjeno pa se zna zgoditi da bo ogrožen rekord steze Patrika Zajelšnika 1:38,88 (povprečna hitrost 156,55 km/h). Zajelšnik bo namreč na Gorjancih nastopil tudi letos, ponovno z vrhunskim prototipom Normo M20FC, njegovi največji konkurenti pa bodo med drugimi trikratni zmagovalec Gorjancev Čeh Vaclav Janik, francoski dirkač Sebastien Petit (oba Norma M20FC) ter Italijan Stefano Di Fulvoa (Osella PA30).

Tokrat se obeta tudi nekoliko bolj množičen nastop dolenjskih dirkačev, saj so na štartni listi med prijavljenimi tudi zimzeleni Lojze Udovč, ki sicer še čaka na pošiljko elektronskih delov za njegov Clio R3, pa Peter Kapler, Miha Fabijan, Polona Jeršin, Blaž Cimrmančič, Sandi Krhin in Simon Trušnovec.

I. V.