Neurje s točo spet nad črnomaljsko občino; strela udarila v hišo

12.6.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Ob 19.30 je neurje s točo, ki se je tja premaknilo z območja Grosuplja, zajelo vasi Stari trg ob Kolpi, Prelesje, Gorenja Podgora, Dolenja Podgora, Zagozdac, Kovača vas, Deskova vas in Močile v občini Črnomelj. Poškodovanih je bilo 55 objektov, na katerih so gasilci pokrili razkrita in poškodovana ostrešja s strešniki ali PVC folijo. Sodelovalo je 188 gasilcev iz 25 gasilskih društev.

Strela udarila v hišo

Ob 18.25 je na Veliki Loki, občina Trebnje, strela udarila v stanovanjsko hišo. Do požara ni prišlo. Strela je delno uničila ostrešje, poškodovala električno napeljavo ter nekaj gospodinjskih aparatov. Gasilci PGD Velika Loka in dežurni delavec elektra so začasno sanirali poškodbe.

Prometni nesreči

Ob 18.58 je pri naselju Birčna vas, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste. V nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter pomagali policistom in avto vleki.

Ob 19.25 je prišlo do prometne nesreče na Cesti ob Gaju, občina Krško, kjer je tovorno vozilo zapeljalo v obcestni jarek. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so vozilo izvlekli.

Motena oskrba z vodo

Kostak Krško obvešča, da bo predvidoma do petka, 14. 6. 2019, motena in občasno prekinjena oskrba s pitno vodo na območju vodovoda Raka zaradi povišane porabe pitne vode in okvar na vodovodnem omrežju. Uporabnike prosijo, da v času trajanja obvestila ne zalivajo vrtov, perejo vozil in polnijo bazenov. Prosijo za razumevanje.

Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. Priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE;

- od 11.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.