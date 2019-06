Kuzarjev Kal in Prečna kmalu z novo kanalizacijo

12.6.2019 | 08:00

Direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič, novomepški župan Gregor Macedoni in predsednik KS Prečna Mario Krapež. (Foto: MO NM)

Novo mesto - Župan Mestno občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič sta včeraj na rotovžu podpisala pogodbo o izgradnji kanalizacije v naseljih Kuzarjev Kal in Prečna. "Naložba, vredna slabih 239 tisoč evrov, obsega izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda v dolžini 655 metrov v delu naselja Kuzarjev Kal in v delu naselja Prečna, izvedbo para avtobusnih postajališč, ureditev površin za varno pot pešcev in izgradnjo javne razsvetljave ob lokalni cesti," so sporočili iz občine.

Dela naj bi se predvidoma začela v drugi polovici junija, pogodbeni rok je konec septembra letos. Naložbo bo v višini 180 tisoč evrov sofinancirala država.

M. Ž.