Belokranjci niso več tako tolerantni; Višje cene komunalnih storitev

12.6.2019 | 19:00

V Beli krajini se že precej časa srečujejo z ilegalnimi migranti, ki včasih bolj, drugič manj opazno prečkajo Belo krajino, če jih prej ne ujamejo policisti. Kakšnih večjih incidentov ni bilo zaznati. Domačini so jim marsikdaj celo ponudili hrano in suha oblačila, ker so se jim smilili. Sedaj pa se je situacija močno spremenila. Ljudje ob južni meji so se začeli zaklepati v svoje hiše, ker se tistih, ki nezakonito prečkajo državno mejo, bojijo. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Blizu 300 upokojencev iz vse Slovenije, ki so se nedavno zbrali na srečanju Sindikata upokojencev Slovenije v Brežicah, je na vlado naslovilo odprto pismo. V njem sindikat zahteva izredno uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka najpozneje do 30. junija 2020, ker zaradi varčevalnih ukrepov v času krize država upokojencem ni redno in v skladu z zakonom usklajevala pokojnin.

Šentjernejski občinski svetniki so na zadnji seji potrdili letno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2018 in obenem zvišanje cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini za letos Tudi v Dolenjskih Toplicah bodo po novem položnice Komunale Novo mesto višje, saj so občinski svetniki na zadnji seji potrdili povišanje cen komunalnih storitev, ki bo začele veljati 1. julija. Za koliko bodo torej višje vaše položnice, pišemo v Dolenjcu. V njem tudi tokrat ne manjkajo številne fotoreportaže in zanimivosti iz naših krajev, ki jih najdete le v tiskani izdaji vašega najboljšega četrtkovega prijatelja.