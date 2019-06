Gimnazijki Anja in Mojca sta "naj"

Naj prostovoljka leta v kategoriji do 19 let je postala Mojca Muhič iz 3. c. (Foto: FB Gimnazija Novo mesto)

Naziv Naj dijakinja so namenili Anji Mirtovič iz 4. letnika

Novo mesto - Novomeška gimnazija se lahko pohvali z dvema izjemnima dijakinjama. Anja Mirtovič iz 4. letnika je namreč postala Naj dijakinja, Mojca Muhič iz 3. letnika pa mlada Naj prostovoljka.

Dijaška organizacija Slovenije je včeraj na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport že osmič podelila naziv »Naj dijak« in »Naj dijakinja«, ki vsakoletno pripade aktivnim dijakinjam in dijakom, ki so uspešni ne le na učnem področju, ampak se v prostem času ukvarjajo tudi z različnimi obšolskimi dejavnostmi.

O Anji so v DSO pri obrazložitvi nagrade zapisali, da je bila predsednica dijaške skupnosti Gimnazije Novo mesto, poleg tega pa se je kulturno udejstvovala kot članica orkestra Ave ter Mestne godbe Novo mesto. Poleg odličnega uspeha v šoli si je med šolskim letom prislužila tudi več priznanj, med katere sodijo tudi zlato priznanje na državnem prvenstvu v pomnjenju, srebrno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje na tekmovanju iz razvedrilne matematike. Poleg teh dosežkov je bila aktivna še kot prostovoljka in vestno pomagala svojim vrstnikom.

Laskavi naziv Naj dijak je dobil Aleksandar Đuričić, dijak 3. letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec.

Naj prostovoljka med mladimi je ...

Na Brdu pa je prav tako včeraj potekala zaključna prireditev natečaja Prostovoljec leta, na kateri so podelili priznanja in nazive »naj« izbranim prostovoljcem in prostovoljskim projektom. Natečaj je sedemnajstič zapored izvedel Mladinski svet Slovenije (MSS), častni pokrovitelj natečaja pa je že vrsto let predsednik države Borut Pahor, ki je tudi letos gostil zaključno prireditev ter izročil plaketo nosilcu Naj prostovoljskega projekta.

Naj prostovoljka v skupini do 19 let je postala Mojca Muhič iz Novega mesta, in sicer na predlog Gimnazije Novo mesto. Gre za dijakinjo 3. letnika, ki skoraj vsak dan svoj čas namenja prostovoljstvu za druge; za mlade gasilce, starostnike, osebe z motnjami v duševnem razvoju, pa tudi za sošolce, ki potrebujejo pomoč.

Na natečaju so letos sicer dobili 247 prijav, od tega 196 za posameznike in 51 za projekte. Ključno priznanje za kolektivno prostovoljsko delo je prejela Planinska zveza Slovenije. Naj prostovoljec (do 19 let) je postal Ivan Praznik iz Ribnice na Pohorju, v starostni skupini 20 do 29 let sta bila »naj« Nina Milinković na predlog Društva prijateljev mladine Škofja Loka in Janez Novljan na predlog Slovenske Karitas; v starosti 30 let ali več pa so izbrali Ninno Kozorog na predlog Društva Humanitarček in Marka Ceglarja na predlog Društva Kralji ulice. Naziv Naj mladinska voditeljica je letos prejela Katja Zemljič na predlog Društva študentov psihologije Maribor, Naj mladinski projekt je postal Košna u snežet v organizaciji Društva podeželske mladine Škofja Loka, podelili pa so dve priznanji za posebne dosežke. Prvo je šlo Aniki Popič na predlog Društva Vztrajaj, drugo pa sta prejela Pevski zbor OŠ Nove Jarše Rock mulčki in Zveza prijateljev mladine.

M. M.