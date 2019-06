Iz rok ji je izpulil 50 evrov in pobegnil

12.6.2019 | 11:30

Foto: Arhiv DL

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je včeraj okoli 8. ure neznanec oškodovanki iz rok izpulil 50 evrov, ki jih je tik pred tem dvignila na bankomatu, in pobegnil.

Skrivali so se v zabojih

Na mejni prehod Obrežje je v včerajšnjih večernih urah na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu tovornega dela našli šest državljanov Afganistana, ki so se skrili v zaboje in se na ta način skušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 13 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v krajih Prilipe, Preloka, Špeharji in Čatež ob Savi izsledili in prijeli pet državljanov Alžirije, štiri državljane Sirije, tri državljane Pakistana in državljana Indije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

M. Ž.