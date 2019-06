Praznovanje začeli z odprtjem razstave

12.6.2019 | 16:15

Včeraj so na Mirni odprli fotografsko razstavo.

Alenka Stražišar Lamovšek in Franc Pepelnak

Mirna - Z odprtjem fotografske razstave šestnajstih prizorov z Mirne iz preteklosti, ki sta jim Alenka Stražišar Lamovšek in Franc Pepelnak dodala današnji posnetek, so na Mirni začeli niz prireditev ob letošnjem prazniku občine.

Na podlagi starih fotografij in razglednic sta avtorja posnela nove prizore na območju Mirne in bližnje okolice kraja, so sporočili iz občine. »Gre za 16 izbranih prizorov, ki smo jih na razstavi predstavili po različnih tematikah – pogled z bazena, sam center, most, določene stavbe v kraju in tako naprej. Najtežje na terenu je bilo splezati in dobiti prizor cerkve in v ozadju gradu, ker je zaraščeno in takšne fotografije ni mogoče posneti. Naredili smo le približek, ki pa nikakor ni tako fotogeničen, kot je bil v preteklosti,« pojasnjuje etnologinja in fotografinja Alenka Stražišar Lamovšek.

Mirnčan Franc Pepelnak skozi fotografski objektiv že desetletja spremlja kraj. »Najbolj fotogenični? Grad, center Mirne, včasih most, ki je zdaj novejši, trenutno tudi naš športni park, ki je krasen, pa recimo pogled proti Zapužam, Debencu. Še vedno pa najbolj proti gradu – zelenje zadaj vse prekaša,« pravi.

Ideja o razstavi je tlela že v času nekdanje krajevne skupnosti, se ponovno pojavila ob ustanovitvi občine in nato še ob praznovanju tisočletnice prve omembe reke Mirne v pisnih virih. »V zadnjih dveh letih je prerasla v aktivno iskanje starih podob in letos, ob desetletnici referenduma za samostojno občino, v ustvarjanje novih posnetkov,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Včerajšnji dogodek so sooblikovali mirnski osnovnošolci, in sicer učenci dramskega krožka z mentorico Vesno Kos in učenci glasbenih delavnic z mentorico Polonco Gole ter mladi plesalki Plesnega centra Dolenjske. Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku bo v četrtek, 27. junija, ko bo župan Dušan Skerbiš podelil letošnja občinska priznanja.

R. N., foto: Franc Pepelnak Pep in Joži Sinur (JSKD OI Trebnje)

Galerija