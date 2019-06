Srečanje upokojencev Sotla -Sutla

12.6.2019 | 13:35

Slavko Bokor (Foto: organizator)

Tokrat so slovenski in hrvaški predstavniki upokojenskih društev in lokalnih oblasti sedli za skupno mizo na slovenski strani Sotle (Sutle), v Dobovi. (Foto: organizator)

Srečanje so pospremili s kulturnim programom. (Foto: organizator)

Dobova - Društvo upokojencev Dobova — Kapele že deseto leto prijateljuje z društvom upokojencev občine Brdovec na Hrvaškem. Društvi tako med drugim pripravita srečanja, eno leto pri enem in drugo leto pri drugem. Letošnje mednarodno srečanje je nedavno potekalo v športni dvorani v Dobovi.

Jubilejne prireditve so se udeležili med drugimi tudi župan občine Brežice Ivan Molan, načelnik občine Brdovec Alen Prelec, predsednik posavske pokrajinske zveze društev upokojencev Jože Žnidarič in predsednica krajevne skupnosti Dobova Branka Stergar, ki so ob tem dogodku upokojencem čestitali in zaželeli še nadaljnje uspešno sodelovanje na obeh straneh Sotle.

Zbrane je pozdravil tudi predsednik društva upokojencev občine Brdovec Željko Gašparinčić, ob tej priložnosti pa sta si s predsednikom društva upokojencev Dobova-Kapele Vjekoslavom Bokorjem izmenjala darili in upokojencem zaželela prijetno druženje ob zvokih Dua Pozitiva. V kulturnem programu so nastopile pevke vokalne skupine UP, člani KUD Januševac, Nada Lozar Tomašić in Aljaž Božič.

M. L.

