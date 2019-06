Frulici v Črnomelj in Celje, pastirski rog v Logatec

Letošnji zmagovalci Župančičeve frulice Aljaž Primožič, Roza Verbovšek in Asia Prijanović. (Foto: Tomaž Čurk)

Črnomelj - V Kulturnem domu Črnomelj je bilo včeraj 29. srečanje najboljših mladih pesnikov in deklamatorjev - Župančičeva frulica 2019. Med osnovnošolskimi pesniki je zmagala Asia Prijanovič iz OŠ Loka Črnomelj, med srednješolskimi pesniki Aljaž Primožič iz Gimnazija Celje - Center, med deklamatorji pa Roza Verbovšek iz OŠ 8 talcev Logatec.

Na letošnji razpis za Župančičevo frulico, ki ga pripravlja Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK), se je prijavilo 49 osnovnošolskih in 42 srednješolskih pesnikov in 75 osnovnošolskih deklamatorjev iz skupno 81 slovenskih šol. Na včerajšnji zaključni prireditvi pa se je predstavilo po pet najboljših iz vsake kategorije, ki sta jih izbrali strokovni komisiji.

Zbrane sta pozdravila slovenska otroška pesnica in ilustratorka Andreja Borin ter črnomaljski župan Andrej Kavšek, v sklopu sodelovanja z Goranovim proljećem pa sta se s svojima nagrajenima pesmima predstavili tudi najboljši mladi hrvaški pesnici - Marta Zega (OŠ Sesvete) in Nikita Lovrinčević (Pazinski kolegij). Program sta povezovala dijaka Srednje šole Črnomelj Pika Štefanič in Vid Kavčič v vlogi Otona Župančiča, za glasbo pa je poskrbela skupina 2B iz Vinice.

ZIK Črnomelj je ob 29. Župančičevi frulici izdal pesniško zbirko najboljših mladih pesnikov Župančičeve frulice 2019.

M. Ž., Foto: Tomaž Čurk

