V Kolpi našli utopljenca; padel motorist

12.6.2019 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da so danes ob 11.23 pri naselju Vukovci, občina Črnomelj, v reki Kolpi našli utopljeno osebo. Gasilci PGD Črnomelj so s pomočjo čolna utopljeno osebo prepeljali na brežino in predali pristojnim službam.

Padel motorist

Ob 16.52 je na cesti v naselju Sevno v Novem mestu padel motorist. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, do prihoda reševalcev pomagali ponesrečencu in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Trčili osebni vozili

Nesreča se je zgodila tudi v naselju Kržišče, občina Krško, kjer sta ob 16.37 trčili osebni vozili. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto. Pomoč gasilcev PGE Krško ni bila potrebna, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.