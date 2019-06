Gasilci pokrivali hiše

13.6.2019 | 07:00

Včeraj so ob 16.00 uri gasilci začeli z odpravljanjem posledic torkovega neurja v naseljih Stari trg ob Kolpi, Prelesje, Gorenja Podgora, Dolenja Podgora, Zagozdac, Kovača vas, Deskova vas in Močile v občini Črnomelj. Sodelovalo je 63 gasilcev iz 14. gasilskih društev GZ Črnomelj. Sanacija je trajala do 23.00, pokritih je bilo 42 objektov.

Trk na Raztezu

Ob 17.32 sta v naselju Raztez, občina Krško, trčili osebni vozili. Poškodovali sta se dve osebi. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na udeleženih vozilih, nudili prvo pomoč poškodovanim, posipali in očistili cestišče ter nudili pomoč avtovleki. Pri odstranjevanju drugega vozila je pomagal domačin s traktorjem. Reševalci NMP Krško so eno osebo pregledali na kraju dogodka, dve pa oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Zagorel stroj v gozdu

Ob 9.26 je zagorel je stroj za podiranje in kleščenje dreves v gozdu pri Mozlju v občini Kočevje. Gasilci PGD Kočevje so požar pogasili. Vzrok požara in višina škode nista znana.

Voda še ni povsod pitna

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Migolica, Cirnik - Ravne in Migolska Gora v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati, enako obvestilo velja za uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Brezje - Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem. Ukrep prekuhavanja pa še vedno velja za vodovodni sistem Velika Strmica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNAFELČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU;

- od 7.30 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU 2001, TP VEL. SLATNIK 1977, TP BENDJE 2001, TP SLATENSKA GORA 2001, TP KRIŽE 1995.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju na območju TP Pišece, Blatno, Vitna vas, Pišece 2, Pavlova vas trate, Pavlova vas center, Predislavc, Pišece Orehovec, Pišece grad, Sveta Jedrt, Pišece Orehovec in Podgorje Okrog nadomestna med 8.30 in 11.30 uro.

