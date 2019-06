Najučiteljica je Anica Butkovič

13.6.2019 | 09:15

Najučiteljica šolskega leta 2018/19 Anica Butkovič je bila ganjena. (Foto: Občina Brežice)

Pišece - V Večnamenskem domu Pišece je v torek potekala prav posebna prireditev Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, ki ni bila namenjena zaključku šolskega leta temveč podelitvi priznanja in naziva Najučiteljica šolskega leta 2018/19. Letošnja zmagovalka vseslovenskega izbora je postala Anica Butkovič, dolgoletna učiteljica na pišeški osnovni šoli, so sporočili iz občine Brežice.

V desetih letih, odkar poteka izbor, je to že tretji naziv najučitelja, ki je šel v občino Brežice. Leta 2011 se je naziva najučitelj razveselil športni pedagog Bojan Hotko iz OŠ Globoko in leta 2017 glasbeni pedagog Vilko Urek iz OŠ Bizeljsko.

Župan občine Brežice Ivan Molan je čestital zmagovalki izbora za najučitelja leta 2019 in v svojem nagovoru dejal, da se kraji v občini, kot so Pišece, razvijajo in živijo ravno zaradi predanih učiteljev, ki so aktivni tudi v društvih in nepogrešljiv so del lokalne skupnosti.

Nastopili so učenci pišečke šole.

Prireditve, na kateri so se s pesmijo in plesom predstavili učenke in učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, so se udeležili tudi pobudnica akcije dr. Manca Košir iz Civilne iniciative Kakšno šolo hočemo, novinarka Katja Cah iz revije Ona, ki je pripravila natečaj za najboljšega učitelja v tem šolskem letu na slovenski javni šoli, ravnateljica Nuška Ogorevc, učenci in učitelji ter predstavniki društev in kraja.

Najučiteljica Anica Butkovič ni mogla z besedami opisati tega, kaj ji pomeni naziv, saj so jo otroci in sodelavci popolnoma presenetili. O sebi je dejala, da je deloholik, da je od nekdaj videla povsod delo, vendar pa svojih dosežkov ni nikoli izpostavljala v medijih. S projektnim delom je, kot so na občini zapisali v sporočilu za javnost, na pišeški osnovni šoli začela kot prva že leta 1993, danes pa je njena šolska omara prepolna številnih uspešnih projektov.

Vsak projek je bil nekaj novega, ker se že znanega naveliča, je pojasnil Butkovičeva. Povedala je tudi, da je zgodovino Pišec v sklopu projektov zelo dobro raziskala. Prvi projekt, poimenovan Že čriček prepeva, je bil posvečen primerjavi trgatve v Pišecah nekoč in danes, pri njem pa sodelovala z najučiteljem leta 2017 Vilkom Urekom.

O izboru

Letošnji nacionalni izbor najboljšega osnovnošolskega učitelja oz. učiteljice je bil, kot že zapisano, deseti po vrsti. Tudi letos so zmagovalko izbrali izključno bralke in bralci, ki so lahko za svoj predlog glasovali s kuponi in preko spleta.

Dr. Manca Košir je priznala, da jo je odziv otrok in učiteljev, ki so čestitali zmagovalki Anici Butkovič, ganil do solz. Glede na to, da so Pišece že tretji kraj v občini Brežice, kjer imajo na šoli najučiteljico, je to dokaz, da se ljudje na tem področju še zavedajo, kako pomembna je skupnost. Po besedah Koširjeve je dobrega učitelja potrebno v javnosti osvetliti, saj je poklic učitelja najpomembnejši in najodgovornejši. Zato se moramo pokloniti dobrim učiteljem in jim reči hvala, so še zapisali.

M. Ž.