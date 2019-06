Prihodnji teden nas čaka: Splavarjenje 2019!

13.6.2019 | 10:15

Radeče - Tridnevna prireditev, ki ohranja bogato etnografsko izročilo Radeč, se letos vrača že dvajsetič z atraktivnim dnevnim in še bolj zabavnim nočnim dogajanjem za vse generacije in okuse!

Prireditev Dnevi splavarjenja že tradicionalno poteka poleti, tudi letos pa ne bo nič drugače, saj se bo v Radečah dogajalo vse od petka, 21. junija, pa do nedelje, 23. junija, ko bo na voljo bogat tridnevni program. Ta vsako leto znova privablja številne obiskovalce, glavni namen prireditve pa je ohranjati bogato etnografsko izročilo lokalnega okolja in vzdrževati vez s preteklostjo.

Kaj vse nas čaka?

V sklopu prireditve se podajte na vožnjo s splavom in prisluhnite flosarskim prigodam in nezgodam. Udeležite se raznovrstnih športnih, kulturnih in umetniških aktivnosti za odrasle in otroke, na tržnici domačih dobrot pa posezite po kakšnem izmed številnih izdelkov in pridelkov lokalnih ponudnikov.

Petkovo, sobotno in tudi nedeljsko dogajanje zaključujemo z veliko glasbe, petja, smeha in dobre družbe!

Petkov večer bodo zaključili Saška Lendero, Ansambel Pogum in Petkova pumpa, sobotno kosilo bomo preživeli v družbi Kvinteta Dori, večer pa v družbi Dražena Zečića in Aktualove Galame, nedeljska glasbena poslastica pa bo takoj po kosilu, ko se nam bodo pridružili Klapa Skala, Ansambel Veseli Svatje in Ansambel Petan!

SPLAVARJENJE 2019: ATRAKTIVNI DNEVNI IN NOČNI PROGRAM

Petek, 21.6.2019

16.00 Košarkarski turnir (Rekreacijski park Savus)

17.00 - 20.00 Vožnja z NOVIM splavom

18.00 Pohod na Svinski rt z otvoritvijo Zen placa (zborno mesto pri spomeniku)

18.00 Muzej na obisku: učne urice za otroke »Savske zgodbe«

18.30 12. Grajski večer na Radeškem gradu

20.00 Finale košarkarskega turnirja

Prvi dan bo minil v duhu odlične zabave in dobre volje – z nami bodo:

20.00 – 02.00: Saška Lendero, Ansambel Pogum, Petkova pumpa

Sobota, 22.6.2019

09.00 Likovna kolonija na brežini reke Save

09.00 Nogometni turnir za otroke (Stadion Radeče)

09.00 ICO Crossminton Radeče open (Športna dvorana)

09.00 Mestna plaža Pr'Veseljak

10.00 – 20.00 Vožnja z NOVIM splavom

11.00 Regijsko srečanje upokojencev Posavja

12.00 Kosilo ob živi glasbi s Kvintetom Dori (Mesarstvo Kramžar)

15.00 Otvoritev Posavske rokodelske tržnice

16.00 Otroške animacije

17.00 Muzej na obisku: učne urice za otroke »Savske zgodbe«

17.00 Finale v Crossmintonu (na prizorišču)

18.00 Parada pihalnih orkestrov in mažoret

18.00 Dvigovanje z balonom

Drugi dan bomo zaključili v družbi dveh ljubljencev Slovenskega občinstva – z nami bosta:

20.00 do 02.00 ure - Dražen Zečić, Aktualova Galama

00.15 - Ognjemet

Nedelja, 23.6.2019

09.00 15. Splavarjev tek

09.00 Mestna plaža Pr'Veseljak

10.00 – 18.00 Vožnja z NOVIM splavom

12.00 Nedeljsko kosilo ob živi glasbi (Mesarstvo Kramžar)

14.00 Muzej na obisku: učne urice za otroke »Savske zgodbe«

14.00 Srečanje starodobnikov

Tretji dan pa se bo zaključil nekoliko drugače – v družbi:

12.00 do 18.00 - Nedeljsko kosilo ob živi glasbi: Klapa Skala, Ansambel Veseli Svatje in Ansambel Petan.

Prisrčno vabljeni od 21. do 23. junija na Splavarjenje 2019!

Dogodek omogočajo Občina Radeče, KTRC, Event24 in Mesarstvo Kramžar.

Obvestilo o popolni zapori uvoznice v Radeče med trgovino Spar in črpališčem, dne petek, 21.6.2019, od 19.00 dalje, sobota, 22.6.2019, od 10.00 dalje in nedelja, 23.6.2019, od 8.00 do 18.00.

Oglasno sporočilo

Splavarjenje v Radečah 2018