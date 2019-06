Vsi povzročitelji nesreče napihali

Policisti so bili včeraj nekaj pred 17. uro obveščeni o padcu mopedista v Sevnem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 61-letni mopedist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, padel in se lažje poškodoval. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Okoli 17.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Raztezu. Krški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 44-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 20-letni voznik. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,09 miligramov alkohola. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnja v cestnem prometu.

V Sevnici je popoldne 82-letni voznik osebnega avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligramov alkohola, zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkiran avtomobil. O kršitvah bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznik kombija z več kot tremi promili alkohola

Novomeški prometniki so sinoči nekaj po 21. uri med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti v Novem mestu ustavili voznika kombija in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 44-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,62 miligramov alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo seznanili sodišče.

Našli ukradeno Toyoto

Novomeški policisti so bili v jutranjih urah obveščeni, da je v noči na sredo nekdo s parkirnega prostora stanovanjske hiše v Novem mestu ukradel osebni avtomobil znamke Toyota. Oškodovanec je avtomobil pustil odklenjen, v njem pa kontaktne ključe. Takoj so pričeli izvajati aktivnosti za najdbo vozila, o tatvini so bili obveščeni tudi policisti drugih policijskih postaj. V večernih urah so v Vranovičih našli ukraden avtomobil in prijeli 26-letnega moškega z območja Črnomlja, osumljenega kaznivega dejanja tatvine. Osumljenca so pridržali in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja. Avtomobil so zasegli, po zaključenem postopku pa ga bodo vrnili oškodovancu.

"Občanom ponovno svetujemo, da ključev ne puščajo v vozilih. Vozila naj zaklepajo tudi v primeru, da so parkirana na dvoriščih stanovanjskih hiš. Ključe naj hranijo na varnem mestu. Tudi kolesa in mopede naj hranijo v garažah ali podobnih objektih in vrata objektov zaklepajo. Z upoštevanjem osnovnih samozaščitnih ukrepov bodo na ta način bistveno zmanjšali tveganje, da postanejo žrtev kaznivega dejanja," so opozorili na PU Novo mesto.

Semaforji ostali brez akumulatorja

V Vinji vasi, kjer je postavljena začasna prometna signalizacija, je nekdo med torkom in sredo ukradel dva akumulatorja semaforjev. Škode je za okoli 1000 evrov.

Ob denar in pivo

Na parkirišču na Ljubljanski cesti v Novem mestu je v noči na sredo neznanec iz odklenjenega tovornega vozila odnesel okoli 50 evrov gotovine in več steklenic piva. Povzročil je za okoli 250 evrov škode.

Truplo moškega je bilo v Kolpi že dlje časa

Policiste so črnomaljski gasilci včeraj okoli 11.30 obvestili o najdbi trupla v reki Kolpi pri Vukovcih. Kriminalisti in kriminalistični tehniki so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je bilo truplo v vodi že dlje časa. Na moškem truplu ni bilo ugotovljenih znakov nasilja, zdravnik iz Zdravstvenega doma Črnomelj pa je za pokojnega odredil sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo ugotovljen vzrok smrti. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo okoliščin in ugotavljanjem identitete moškega.

