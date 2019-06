Najvišje priznanje društvu gluhih in naglušnih

13.6.2019 | 12:40

Radi vas imamo, so sokrajanom v znakovnem jeziku povedali letošnji nagrajenci iz Društva gluhih in naglušnih Posavja Krško. (Foto: I. Vidmar)

Krško - Krajevna skupnost mesta Krško je včeraj popoldne v mestnem parku pripravila osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku, ki ga praznujejo v spomin na krško borbeno skupino, ki so jo Nemci 29. julija 1941 zajeli v Rorah in naslednji dan v gozdu Dobrava vseh devet fantov in dekle ustrelili, obenem pa se ob tem spomnijo tudi na vrnitev izgnancev na svoje domove po drugi svetovni vojni.

Ob tej priložnosti so podelili priznanja zaslužnim organizacijam in posameznikom. priznanje z denarno nagrado je tokrat prejelo Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško, ki v svojih vrstah združuje člane iz vseh štirih posavskih občin, njihovi posebni socialni programi pa so namenjeni tudi uporabnikom iz občin Bistrica ob Sotli in Kozje. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1962 in je najprej delovalo v nekdanjem kulturnem domu na Vidmu, kasneje pa se je preselilo v prostore na Cesti krških žrtev 60.

Poslanstvo društva je pomoč gluhim, naglušnim, gluhoslepim in osebam s polževim vsadkom pri vključevanju v družbo in delovno okolje. Danes je v društvene dejavnosti vključenih več kor 480 uporabnikov, med katerimi je največ ostarelih z izgubo ali delno izgubo sluha, ki so, kot je med predstavitvijo povedla voditeljica Petra Rep Bunetič, s svojim delom znatno prispevali k razvoju svojega kraja, Krajevne skupnosti mesta Krško in širšega okolja. Društvo pripravlja predavanja, okrogle mize in posvetovanja v znakovnem jeziku, prav tako pa izvaja tudi začetne in nadaljevalne tečaje slovenskega znakovnega jezika za slišeče, ki se želijo usposobiti za pogovor z gluhimi.

Priznanje s plaketo so prejeli tudi podjetje I. H. S., ki izdeluje industrijske stroje za pakiranje, paletizacijo in transportne sisteme, Branka Bernardič iz Frizerskega studia Aglaja in obrtnik Tomaž Božič, priznanje pa Tiskarna Jordan oziroma Drago Jordan, gostilna Dioniz cafe in podjetje Primo telefonija.

V slavnostnem govoru je predsednica Krajevne skupnosti mesta Krško Nataša Šerbec med drugim naštela pridobitve krajevne skupnosti v zadnjem letu, krški župan Miran Stanko pa je dejal, da ne smemo pozabiti na vsa, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno in na tiste, ki so nam omogočili, da danes živimo v miru in svobodi, pa tudi na to, kako smo leta 1991 uresničili stoletne želje po narodni samostojnosti.

I. Vidmar

