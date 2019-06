Dobrodelna akcija Slovenske karitas Otroci nas potrebujejo

13.6.2019 | 17:00

Vir: Slovenska karitas

Ljubljana - Slovenska karitas je začela z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju materialnih in finančnih sredstev za pomoč 11.000 socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami. Hkrati župnijske karitas začenjajo zbiranje prošenj socialno ogroženih družin za pomoč s šolskimi potrebščinami, so sporočili iz Slovenske karitas.

V maju so v akciji Pokloni zvezek osnovne šole in vrtce že povabili k zbiranju zvezkov za socialno ogrožene otroke, odzvalo pa se je 261 osnovnih šol in 107 vrtcev. Zbrani zvezki, skupaj z lepimi mislimi otrok na posebnih razglednicah, v teh dneh že prihajajo na škofijske Karitas.

Zbrane zvezke in denar iz dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo bodo avgusta razdelili socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki, neposredno pomoč bodo razdelili v obliki paketov šolskih potrebščin ali v obliki bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo karitas v svojem kraju.

V Slovenski karitas ocenjujejo, da bo tudi letos pomoč potrebovalo več kot 11.000 socialno ogroženih osnovnošolcev, saj glede na prošnje, ki že prihajajo na župnijske karitas, pričakujejo podoben obseg prošenj, povezanih s šolo. Karitas v Sloveniji pa pomaga prek 20.000 družinam z otroki.

»Številni starši, ki komaj shajajo iz meseca v mesec, se poleg druge materialne stiske ob koncu šolskega leta znajdejo v še večjih težavah. Njihovi otroci bodo prav v juniju prejeli sezname šolskih potrebščin, ki jih je potrebno preko poletja kupiti za naslednje šolsko leto. Starši samo za najnujnejše in obvezne šolske potrebščine za enega otroka v drugi ali tretji triadi potrebujejo več kot 200 evrov,« so pojasnili v sporočilu za javnost.

Na karitas se še posebej obračajo po pomoč družine, kjer so starši brezposelni ali imajo nizko plačo, zadolžene družine, družine z enim staršem in družine z več osnovnošolci. Velikokrat pomoč potrebujejo tudi družine, ki za silo shajajo skozi leto in drugače ne prejemajo pomoči. Nakup šolskih potrebščin pred novim šolskim letom pa presega njihove zmožnosti.

V sodelovanju z osnovnimi šolami socialno ogroženim otrokom poleg pomoči s šolskimi potrebščinami nekatere karitas dodatno pomagajo tudi med letom z učno pomočjo, pomočjo pri plačilu različnih dejavnosti, prevozov za dijake in položnic za prehrano.

Skupna pomoč s šolskimi potrebščinami in pomoč pri plačilu položnic za šolo je lani v celotni mreži karitas znašala preko 380.000 evrov. Od tega se je v lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo do konca leta zbralo 150.017 evrov, ostalo so zbrale župnijske karitas. Del sredstev je prispevala tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. V letu 2018 je na karitas pomoč s šolskimi potrebščinami prejelo 11.123 otrok, so navedli.

Poleg šolskih potrebščin je lani dodatno 1.461 otrok prejelo denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti. V Botrstva karitas je bilo vključenih preko 200 otrok, v sklopu dela župnijskih karitas pa je bilo več kot 17.125 otrok vključenih v obdarovanja, delavnice, družabne dogodke in od tega 286 v centre za mlade in otroke.

Skupna vrednost vseh omenjenih programov je v letu 2018 znašala 736.304 evrov, v različne programe karitas pa je bilo skupaj vključenih 28.248 otrok in dijakov. Sredstva so bila večinoma zbrana v dobrodelnih akcijah, večji del pa je prispevala tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

»Otrokom želimo, da bi kot odrasli živeli ustvarjalno in dostojno. Da bi se v prihodnosti rešili revščine, potrebujejo primerno izobrazbo, pridobljene spretnosti in prepričanje, da zmorejo. Otroci nas potrebujejo, potrebujejo našo spodbudo in oporo,« so še poudarili na Slovenski karitas.

M. Ž.