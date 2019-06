Vinogradniki v Črni gori

13.6.2019 | 15:30

Na degustaciji (Foto: D. L.)

In tudi morje (Foto: D. L.)

Obiskali so tudi kulturne znamenitosti. (Foto: D. L.)

Pišece - Člani Vinogradniškega društva Pišece so pred časom organizirali ekskurzijo v Črno goro.

Med drugim so obiskali Kompleks 13. Jul – Plantaže na Ćemovskem polju, ki je den največjih pridelovalcev grozdja in proizvajalca vina v jugovzhodni Evropi. Razprostira se v bližini Podgorice na površini 2.310 hektarov, na katerih je zasajeno približno 10 milijonov trt, ki dajejo letni pridelek 22 milijonov ton grozdja. V več kot petdesetletni tradiciji so ostali zvesti in skrbno negujejo črnogorsko tradicijo vinogradništva in vinarstva. Bližina morja in Skadarskega jezera ugodno vplivata na kvaliteto grozdja. Poseben poudarek dajejo avtohtonim domačim sortam iz katerih nastajajo kvalitetna vina. Najbolj znana sta vranac in krstač. Vina proizvajajo in negujejo v treh kleteh. Klet Šipčanik, ki so si jo ogledali pišečki vinogradniki, je v nekdanjem, več kot 350 metrov dolgem hangarju s stalno temperaturo in vlažnostjo zraka. Posebnost je dozorevanje dva milijona litrov vina v hrastovih sodih. Del kleti je sodoben degustacijski prostor.

Zadnji dan so obiskali v Vinariji Podrum vinsko klet Ačimović nedaleč od Trebinja v Hercegovini. Za pišečke vinogradnike je bila ekskurzija nadvse poučna in polna prijetnega druženja, je sporočila Irena Markovič.

M. L., foto: Davor Lipej