Evropski denar za Podjetniški inkubator Krško

13.6.2019 | 14:05

Krško (Foto: Občina Krško)

Ljubljana, Krško - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o denarni podpori za Podjetniški inkubator Krško. Za projekt v vrednosti dobrih 470.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 289.000 evrov.

Namen projekta je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za ustanovitev in delovanje Podjetniškega inkubatorja Krško. Predmet naložbe je rekonstrukcija in opremljanje objekta na lokaciji Cesta krških žrtev 44 za vzpostavitev podjetniškega inkubatorja, ki bo prispeval k hitrejši rasti in razvoju malih in srednjih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest, so pojasnili v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Inkubator bo nudil podporo gospodarstvu v obliki skupne promocije, trženja, izobraževanj in usposabljanj. Ob tem bo vplival na boljšo prepoznavnost, spodbujal razvoj visokotehnoloških start-up podjetij, povezoval univerzitetno znanje in gospodarske prakse ter ponujal prenos znanja v prakso, so še dodali.

M. Ž.