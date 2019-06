GoNM: Električna kolesa vse bolj popularna, kdaj še vozila?

13.6.2019 | 19:00

Mrežo postajališč za izposojo koles so s petih povečali na 14. V obtoku imajo trenutno 70 koles, od tega 45 električnih, uporablja pa ga okoli 300 ljudi. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Podžupan MO Novo mesto Boštjan Grobler s sodelavci je danes predstavil sistem izposoje koles v Novem mestu GoNM, ki so ga letos še razširili. Kot smo poročali, so pet dosedanjih postaj za izposojo povečali na 14, 25 kolesom pa dodali še 45 električnih. »Opažamo, da so slednja privabila številne nove uporabnike, ki možnosti vožnje z električnimi kolesi nimajo in jih še ne poznajo. Sistem aktivno uporablja okoli 300 ljudi, predvidevamo pa, da bomo v letošnjem letu število podvojili,« je na novinarski konferenci po predstavitveni vožnji od Novega do Glavnega trga povedal Grobler.

Kot je nadaljeval, vsa mesta vlagajo v trajnostno mobilnost. Novo mesto se z ustrezno infrastrukturo ne more ravno pohvaliti, a je pri novih pristopih, kot so delitev uporabe mestnih koles, mestna kartica za plačilo tovrstnih storitev in podporne aplikacije za pametne telefone, napredno. V tej smeri želijo razviti tudi sistem skupne rabe oz. izposoje električnih vozil, pogovori z dobavitelji pa so menda v zaključni fazi. Glede uporabnikov mestnih avtobusov je rekel, da je število zadnja leta na enaki ravni, imajo pa vse manj pritožb tudi zahvaljujoč prevozom z Rudijem: »In vsi ti sistemi, od Rudija do izposoje koles ali vozil, so cenejši kot prazni mestni avtobusi.«

Po besedah Petra Geršiča so postajališča za izposojo koles dobro pokrila osrednji del mesta, nekatera so si namenoma tudi blizu, saj to bistveno povečuje njihovo rabo in se tako prilagajajo različnim uporabnikom. Nekaj postaj so postavili v sodelovanju s posameznimi gospodarskimi družbami, kot v Bršljinu z BTC in na Seidlovi cesti s Krko, pričakujejo pa še več tovrstnih oblik sodelovanja z drugimi, začrtali so tudi lokacije naslednjih postaj, saj želijo mrežo dopolnjevati. »Imamo še nekaj sivih lis, kot je denimo Žabja vas, tudi občani sami dajejo pobude in sistem bomo še letos, pa tudi prihodnje leto zagotovo širili,« je rekel. Navade glede mobilnosti se spreminjajo počasi, a je prednost vožnje s kolesom ponazoril s primerom: »Izvedli smo poskus, ko se je v jutranji konici nekdo zapeljal na električnem kolesu od točke A do B in nekdo drug z avtomobilom. Prvi je porabil štiri minute in bil z vožnjo zadovoljen, drugi pa 20 minut, pa še zaradi gneče povsem nezadovoljen. A se zavedamo, da bo potreben čas, da se na drugačne načine mobilnosti navadi čim več ljudi. Tudi kolesarjenju ob slabšem vremenu, denimo.«

Kot omenjeno, želijo še letos vpeljati tudi sistem izposoje oz. deljene uporabe električnih vozil, a danes podrobnosti še niso mogli razkriti. Uporaba mestnih koles sicer uporabnika stane 25 evrov na leto ali pet na mesec. Nekaj težav so imeli tudi z aplikacijo in postajami, ko sistem denimo ni zaznal, da je kolo vrnjeno, a jih sproti odpravljajo in rešujejo z izvajalcem, tj. družbo AMZS, ki skrbi za vzdrževanje koles in njihovo dostopnost po posameznih postajah.

