Kozolčki, koča in navdušenje

13.6.2019 | 18:05

Turistično društvo Orehovec je predstavil njegov predsednik Toni Hodnik. Spored je povezovala Mateja Bogolin Klemenčič. (Foto: M. L.)

Najmlajša generacija je navdušila z nastopom. (Foto: M. L.)

Zbrani ob orehovški obletnici (Foto: M. L.)

Orehovec - V vasi Orehovec pri Kostanjevici na Krki so nedavno proslavili 10-letnico domačega turističnega društva. Po besedah predsednika Tonija Hodnika je bila ena prvih akcij društva izdelava unikatnih lesenih reklamnih kozolčkov, ki stojijo še danes. Pohvalijo se lahko tudi z ureditvijo ekoloških otokov, je dejal predsednik. Društvo vsako leto organizira koledovanje, postavi mlaj in povabi božička. Ob tem tudi vzdržuje igrišče in ureja vaško okolje.

Društvo je tudi postavilo in 4. julija 2015 odprlo svojo kočo, imenovano Koča pod Riglami.

Dosežki v vasi niso naključni, kot je v nagovoru na slovesnosti rekel domačin Franc Štokar. "Orehovec je tudi druga največja vas v občini. V taki vasi, čeprav raztegnjeni po širini in dolžini več kilometrov z več cestnimi odseki-ulicami, se najde toliko ljudi različnih generacij, ki so pripravljeni ustvarjati neko dodano vrednost v življenju, večinoma s prostovoljnim delom in, odkar smo samostojna občina, tudi z njeno pomočjo, posebno pri finančnem delu," je rekel Štokar.

V Orehovcu vaščani delajo zgledno, je zbranim rekel kostanjeviški župan Ladko Petretič.

Turističnemu društvu je poslalo čestitko Etnološko društvo Prforcenhaus Kostanjevica na Krki. Na prireditvi jo je prebrala Mateja Bogolin Klemenčič, ki je povezovala spored, v katerem je imela glavno vlogo mlada in najmlajša generacija vaščanov.

M. L.

Galerija