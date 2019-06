Podelili letošnja priznanja za inovacije

13.6.2019 | 20:00

Otočec - Na današnjem Dnevu inovativnosti je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine podelila priznanja za najboljše prijavljene inovacije za leto 2019. Na razpis je prispelo 20 predlogov inovacij, katerih avtorji so inovatorji iz desetih podjetij. Predloge je ocenila komisija, ki jo je vodil Krunoslav Šimrak iz TPV.

V zbornici se pohvalijo, da so podjetja na jugovzhodu Slovenije izjemno inovativna, zato zbornica na razpisu zbere tudi največ predlogov med vsemi slovenskimi regijami. V dvanajstih letih so tako podjetja prijavila 225 inovacij, zanje pa so dobila 77 zlatih, 100 srebrnih, 35 bronastih priznanj in 13 priznanj. Kot je ocenila komisija, so prispeli predlogi rezultat timskega sodelovanja znotraj podjetij in vključevanja zunanjih razvojno-raziskovalnih organizacij.

Po tehtanju predlogov jih je osem nagradila z zlatim priznanjem, enajst s srebrnim in enega z bronastim. Priznanja in diplome je nagrajencem izročil predsednik zbornice Jože Colarič, rezultati ocenjevanja pa so naslednji:

ZLATO PRIZNANJE

• Adria dom, d. o. o., Črnomelj, Floatinghomes 2020 – plavajoče hiše na vodi s strešno teraso;

• Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, nova generacija Adria Mobil vanov – Twin 2019;

• Krka, d. d., Novo mesto, prvo generično zdravilo s podaljšanim sproščanjem paliperidona na osnovi tehnologije osmotske črpalke;

• Krka, d. d., Novo mesto, trdna farmacevtska oblika s kombinacijo olmesartana in amlodipina za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka;

• TPV, d. o. o., Novo mesto, modul pametne tovarne za avtomatsko odvzemanje izdelkov iz KTL-obešal s samodejnim nadzorom kakovosti izdelkov po operaciji dodajanja KTL-površinske zaščite;

• Krka, d. d., Novo mesto, protivirusno zdravilo z darunavirjem;

• Krka, d. d., Novo mesto, zdravilo s fiksno kombinacijo dveh zdravilnih učinkovin s protivirusnim delovanjem;

• TPV, d. o. o., Novo mesto, razvoj optimalnega izteka medija površinske zaščite s spremembo dizajna izdelka in izboljšava delovnega procesa z uporabo inovativne varilne celice.

SREBRNO PRIZNANJE

• Adria dom, d. o. o., Črnomelj, Alpline 2020 – modularne hiše za celoletno bivanje;

• Bellaopera umetniško ustvarjanje, Alja Fir, s. p., milo za drago – glasbeno-higienski izdelek, format glasbenega albuma na USB-nosilcu v ročno izdelanem trdem milu;

• Iskra PIO, d. o. o., Šentjernej, sodoben ultrazvočni generator z močjo 2 kW;

• Krka, d. d., Novo mesto, inovativna farmacevtska oblika z vildagliptinom za zdravljenje sladkorne bolezni;

• Krka, d. d., Novo mesto, filmsko obložene tablete za zdravljenje erektilne disfunkcije;

• Krka, d. d., Novo mesto, izboljšava procesa izdelave zdravilne učinkovine telmisartan;

• Medic sistemi, d. o. o., programska rešitev za enostavno nadzorovanje izvajanja nalog;

• Mikrografija, d. o. o., rešitev mSignum za elektronsko podpisovanje dokumentov;

• REM, d. o. o., REModul nizkoenergijska modularna enota;

• TPV, d. o. o., avtomatizacija uporabe vhoda KTL z AGV;

• TPV, d. o. o., inovativna oblika polimernega elementa za preprečevanje utrujenostne poškodbe na pritrdilnem traku rezervoarja goriva.

BRONASTO PRIZNANJE

• L-TEK, d. o. o., Šentjernej, pametni prometni znak za povečanje varnosti otrok v cestnem prometu.

Pet najbolje uvrščenih inovacij, najdete jih na prvih petih mestih med zlatimi priznanji, bo GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

