Še vedno delo na strehah

14.6.2019 | 07:00

Tudi včeraj so gasilci začeli še odpravljali posledice torkovega neurja v naseljih Stari trg ob Kolpi, Prelesje, Zagozdac, Kovača vas, Deskova vas in Kot v občini Črnomelj. Sodelovalo je sedem gasilcev iz treh gasilskih društev, in sicer PGD Stari trg ob Kolpi, Radenci in Sinji Vrh. Pokritih je bilo 13 objektov.

Pomagali tudi reševalcem

Ob 21.14 so v naselju Stična, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Stična nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi in prenosu obolele osebe.

Rešili mačka

Ob 19.38 so v Gubčevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto v objektu iz stopniščnega jaška rešili mačka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP G.C. OTOVEC;

- od 9:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI OTOVCU;

- od 11:00 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROVA VAS;

- od 12:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKVE 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:35 do 14:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP CP BUČNA VAS;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP VRHTREBNJE na izvodu proti GRMADI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8. in 12. uro na območju TP Kapele izvod Kapele levo.

M. K.