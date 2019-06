Po hudi uri v Poljanski dolini posledice še odpravljajo

14.6.2019 | 09:00

Sanacija v Poljanski dolini (Foto: M.G.)

Predgrad - Tudi včeraj so vaščani Čepelj, Jelenje vasi, Predgrada in Dola v kočevski občini, ki jih je v torek zvečer doletela huda ura, pospešeno odpravljali posledice po toči, ki jo ne pomnijo niti najstarejši v Poljanski dolini nad Kolpo. Toče je na tla padlo toliko, da je prekrila vse zelene površine in topel dan v hipu spremenila v zimsko idilo. Ni hiše v Predgradu, ki je ostala cela. Poleg streh so najbolj vidne poškodbe na oknih in fasadah, toča je strgala lesene robove na gospodarskih poslopjih in obcestnih objektih. Koliko škode bo na luknjasti avtomobilski pločevini in razbiti šipami, posevki, sadnem drevju ?

»Gasilci, ekipe Civilne zaščite, Rdečega križa, Centra za socialno delo so na terenu od srede. Dolina je v kolpasu. Toča je prizadela 250 objektov, od tega 150 stanovanjskih hiš, katerih sanacije smo se lotili prednostno. Nekatere strehe so popolnoma uničene. Škoda je več milijonska, ponekod je prizadela tudi imetja ostarelih občanov, z nizkimi prejemki. Pričakujemo pomoč države,« je dejal Roman Hrovat, kočevski podžupan. Na terenu so tudi zavarovalne ekipe.

Gasilska zveza Kočevje je zaradi izrednih razmer svoj štab, razlaga njen tajnik Ivan Kalinić, začasno premaknila v Predgrad. V sredo je bilo na terenu v vseh naseljih in vaseh okoli 150 gasilcev z opremo in 25 vozili, včeraj jih je bilo sicer nekoliko manj, a bi bila brez njihove pomoči sanacija ohromljena. Na terenu bodo ostali tudi danes.

Tekst in foto: M. Glavonjić