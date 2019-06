FOTO: Vroča zabava Cicibana

14.6.2019 | 11:15

»Bravo, Cicibani, na tak vroč dan so bile medalje več kot prislužene!« so po prireditvi sporočili iz vrtca. (Foto: I. N.)

Novo mesto - Novomeški vrtec Ciciban je za svoje malčke, njihove bratce in sestrice ter starše tudi letos priredil Cicidan. Dan, ko se več kot tisoč ljudi zbere na velikem travniku za kmetijsko šolo Grm na Sevnem, kjer jih kolektiv vrtca pričaka z vrsto športnih in zabavnih izzivov. Malčki tako premagujejo ovire in se igrajo, na koncu pa razveselijo zasluženih medalj.

Nič drugače ni bilo v sredo popoldne, ko je vroče popoldne minilo ob druženju vseh generacij. »Bravo, Cicibani, na tak vroč dan so bile medalje več kot prislužene!« so po prireditvi sporočili iz vrtca.

M. M., foto: Irena Novak, vzgojiteljica Cicibana

