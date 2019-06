S čim bo festival Brežice, moje mesto privabil 25 tisoč ljudi?

14.6.2019 | 12:10

Z leve: Primož Kozmus, Mateja Gerjevič (ZPTM Brežice), Simona Potočar Agrež (vodja programa in PR), Nuša Derenda, Katarina Hauer (vodja projekta Kuhna na Ulci) in župan Ivan Molan (Foto: Luka Rudman)

Brežice - V Brežicah so včeraj predstavili dogodke festivala Brežice, moje mesto, ki bo potekal od 24. do 30. junija.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice pričakuje na festivalu skupno več kot 25.000 obiskovalcev, največ v petek in soboto na brezplačnih koncertih. Glavna izvajalca velikega odra bosta Siddharta (28.6.) in Gibonni (29.6.), pospremili pa ju bodo Manouche, Nika Zorjan in Elemental. Že tradicionalno pa brežiški oder pripada tudi domačinki Nuši Derenda, ki je na novinarski konferenci predstavila svoje letošnje goste. »Tokrat sem v goste povabila prijateljico Alyo, s katero se na odru res zelo dobro počutim, in Klemna Slakonjo, ki naju v preteklosti veže predvsem nastop v oddaji Zvezde pojejo. Ker pa vedno na oder povabim tudi vsaj eno legendo slovenske glasbe, je letos moje vabilo sprejel Aleksander Mežek, in prav lepo si je predstavljati poletni večer ob njegovih hitih«, je povedala Nuša Derenda, ki bo na odru v mestnem jedru nastopila v sredo, 26. junija.

V festivalskem sporedu je tudi vse bolj razpoznavna Kuhna na ulci. Dolgoletna vodja projekta, Katarina Hauer, je podrobno predstavila letošnje dogajanje, ki ga povzema naslov Špageti vestern z dodatnimi filmsko obarvanimi dnevnimi poimenovanji Za prgišče dolarjev, Devet veličastnih in Bilo je nekoč na divjem jugovzhodu. Med kuharji je še posebej izpostavila prihod Mojmirja Šiftarja, najobetavnejšega mladega kuharja leta 2019 po Gault & Millau vodniku, svetovno priznanega kuharja Igorja Jagodica ter hrvaško kulinarično zvezdo Mateja Jankovića, ki se kuhanja v Brežicah izjemno veseli. Kuhna na ulci bo 26., 28. in 29. junija s pričetkom ob 15. uri.

Že 9. leto zapored bo na festivalu sodeloval najuspešnejši brežiški športnik vseh časov, Primož Kozmus, ki tudi letos skrbi za športno zgodbo festivala. S svojo ekipo pripravlja Tek s Primožem Kozmusom, ki se bo tudi tokrat pričel z otroškim tekom ter nadaljeval s preizkušnjo na 3,5 km in 10,5 km dolgi progi po brežiških ulicah, pripravili pa so tudi poslovni tek trojk. Tek se bo odvijal v soboto, 29. junija, dan zatem pa obiskovalce čaka še en športno obarvani dogodek. Drugič zapored bo namreč v nedeljskem dopoldnevu Bosonogi pohod z Lojzetom Ogorevcem, ki bo pogumne pohodnike bosih nog popeljal na Sv. Vid.

Festivalsko dogajanje pripravljajo tudi za najmlajše. Te bo v soboto dopoldne zabavala Romana Kranjčan, ki bo sodelovala na Škratji čarovniji. Pridružili se ji bodo plesalci plesnega društva Imani ter pevci in pevke Mednarodnega otroškega pevskega festivala Brežice.

Na Gradu Brežice bo 24. junija Dan kruha, vina in salam; nastopili bodo zasedba Gadi, Brežiški Florarji, Gasilski pihalni orkester Loče, Brigita Šuler in Lojze Ogorevc, dogodek bo povezoval Vinko Šimek. Potekalo bo tudi tekmovanje za najboljši festivalski kruh in razglasitev zmagovalcev Županovega vina, predstavila pa se bodo številna lokalna društva.

26. junija bodo na brežiškem gradu zaznamovali 70-letnico Posavskega muzeja Brežice. Osrednja slovesnost bo potekala ob 11. uri z odprtjem večzvrstne razstave Štirje elementi: 3 – Zemlja. Ob 19. uri bo Večer pod muzejem, ki vas bodo z vinom in glasbo popeljali v osmo desetletje muzeja. Poseben gost bo prof. dr. Janez Bogataj.

Festivalsko dogajanje se bo zaključilo v nedeljo, 30. junija, s Summer jamom v Beach Bar Tochki ob reki Krki. Zadnji dan bo tako namenjen sproščenemu druženju ob spremljavi obvodnih iger in DJ glasbe za tiste, ki jim bo po napornem festivalskem tednu še ostalo nekaj moči.

Na največji posavski festival se sicer lahko brezplačno odpravite tudi s festivalskim avtobusom, ki vas bo v Brežice pripeljal iz Ljubljane, Grosuplja, Trebnjega in Novega mesta. Nedvomno pa Brežice v zadnjem junijskem tednu vabijo k daljšemu bivanju, za rezervacije nočitev pa je potrebno pohiteti, saj se v času festivala turistične sobe hitro polnijo, je sporočila Simona Potočar Agrež.

M. L., foto: Luka Rudman