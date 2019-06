FOTO: 90 leto osnovne šole Center

14.6.2019 | 13:25

Novo mesto - Na osnovni šoli Center so s prireditvijo ob koncu šolskega leta včeraj obeležili tudi 90 let obstoja šole.

V programu, v katerem so sodelovali praktično vsi učenci, so se poleg plesnih, pevskih in recitatorskih nastopov sprehodili skozi različna obdobja delovanja šole, razglasili pa so tudi naj učenca iztekajočega se šolskega leta in najboljši šolski športni kolektiv.

Kot je v svojem nagovoru poudarila ravnateljica Marta Pavlin, je Center po uspehih na tekmovanjih v znanju tudi letos najboljša šola v novomeški občini, kljub slabšim pogojem pa njihovi učenci dosegajo tudi odlične športne rezultate.

Na prireditvi, v športni dvorani Marof, ki so jo starši otrok napolnili do zadnjega kotička, je priložnostno priznanje mestne občine Novo mesto ob visokem jubileju ravnateljici izročil podžupan Boštjan Grobler, še bolj kot tega se učenci in delavci šole lahko veselijo obnovitvenih del, ki jih bo občina izvedla med letošnjim poletnimi počitnicam. Najstarejša šola v mestu bo dobila novo fasado, prenovili bodo vhode, do jeseni pa bosta prenovljena tudi kuhinja in dva trakta sanitarij.

Ob tem se na šoli sami lotevajo še enega podviga, in sicer ureditve dveh neizkoriščenih atrijev, v katerih bi radi v naslednjih letih uredili večnamenski prostor za druženje učencev.

Besedilo in fotografije: B. Blaić

