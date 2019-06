Slovenska turistična ponudba skozi oči popotnika z avtodomom

14.6.2019 | 14:45

Mirna je včeraj gostila šesto srecanje v okviru projekta MPZA SLO. (Foto: Domen Laznik)

Petra Krnc Laznik

Mirna - Predstavniki občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji so se včeraj zbrali na Mirni. Poudarek letošnjega srečanja je bila delavnica, na kateri so pogledali na turistično ponudbo v svoji občini skozi oči popotnika za avtodom, so sporočili iz omenjene mreže.

»Bistvo vsakega srečanje je, da se dobimo, da se pogovorimo, kaj si želimo v prihodnosti in da pogledamo, kaj smo naredili do sedaj. Tisti, ki jih zanima avtodomarski turizem, tiste občine, ki čutijo do avtodomarskega turizma, so tukaj, so z nami. Vesel sem, da bomo v prihodnosti našo mrežo postajališč za avtodome nadaljevali in samo še nadgrajevali“ je prepričan vodja projekta in župan nosilne občine, Občine Mirna, Dušan Skerbiš.

Koordinatorka Petra Krnc Laznik pa je poudarila: »Tako kot so raznoliki turisti, ki za dopust izbirajo apartmaje, hotelska naselja, hostle, resorte in podobno, tako so različni tudi popotniki z avtodomi, zato je pomembno, da v lokalnem prostoru pogledamo na turistično, kulinarično vsakovrstno ponudbo doživetij skozi oči popotnika z avtodomom in mu predlagamo, kaj spomina vrednega lahko izkusi.«

V projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je trenutno vključenih 89 občin, ki se bodo s skupnim katalogom predstavljale na sejmih od jeseni 2019. Pet let po predstavitvi ideje so na srečanju največ besed namenili občutku varnosti in dobrodošlice, poudarili pa so tudi pomen ustrezne označitve s prometnimi znaki. Izpostavili so tudi bogato turistično ponudbo, ki jo imajo vse občine, pa nanjo ne znajo vse v celoti opozoriti tudi popotnika, ki se na eni od več kot 160 lokacij v Sloveniji ustavi z avtodomom, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.

