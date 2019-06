Trčila motor in traktor, dva poškodovana

15.6.2019 | 08:05

Foto: Arhiv DL

Na cesti Trebnje—Mokronog pri naselju Dol pri Trebnjem sta sinoči malo po 19. uri trčila motor in traktor. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, pomagali poškodovanim do prihoda reševalcev, umirjali promet in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kadilo se je iz motorja

Na avtocesti Čatež ob Savi – Obrežje se je nekaj minut po 21. uri zaradi okvare motorja kadilo iz kombiniranega vozila. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč policiji in vlečni službi ter očistili cestišče. Požara ni bilo.

Gorelo seno na travniku

V naselju Škrjanče pri Novem mestu je ob 15.09 gorelo seno na travniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini 30 kvadratnih metrov. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

M. Ž.