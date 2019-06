Tehnogenij svoje delo na ogled postavi

15.6.2019 | 11:05

Dijaki Šolskega centra Krško-Sevnica so predstavili svoje maturitetne izdelke. (Foto: I. Vidmar)

Krško - Tehnogenij je prireditev, ki jo že osmo leto zapovrstjo v Vrbini pripravljata Šolski center Krško-Sevnica in podjetje GEN energija. Včeraj se je v prostorih informacijskega središča GEN in v podzemnih garažah namesto na od sonca razbeljenem dvorišču s svojimi izdelki, ki so nastali v okviru poklicne mature, predstavilo dvaintrideset dijakov Šolskega centra Krško-Sevnica, ki je med drugim predstavil tudi solarni avtomobil, s katerim so dijaki zmagali na dirki na Hrvaškem, poleg njih pa so na stojnicah svojo dejavnost predstavili tudi predstavniki več s tehniko povezanih fakultet in inštitutov ter društev.

Na razstavnem prostoru so se tako dijakom Šolskega centra Krško-Sevnica pridružili mariborska Fakulteta za energetiko s kvizom Kaj veš o energetiki? in s predstavitvijo Inštituta za energetiko, ljubljanska Fakulteta za strojništvo, ki je predstavila svoj DBF Edvard Rusjan Slovenian team in njegovo zmagovalno študentsko ultralahko letalo, ljubljanska Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, ljubljanska Fakulteta za elektrotehniko, Inštitut Jožef Stefan, ki je obiskovalce navdušil tudi s humanoidnim robotom Naom, Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo z delavnico o radioaktivnosti in ionizirajočem sevanju, domači osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško z delavnico First LEGO League in Sava Kladnika Sevnica s predstavitvijo izdelkov učencev, nastalih med urami tehnične vzgoje in izbirnih predmetov. Modelarski klub Krško je predstavil modele letal, dronov in helikopterjev ter simulator letenja, sodelovali pa so tudi Radio klub Krško, Radio klub Brežice, Društvo ljubiteljev astronomije in Odiseja Planetariji.

V Svetu energije so se predstavile tudi vse družbe v skupini GEN. Med drugim so strokovnjaki iz Nuklearne elektrarne Krško predstavili simulacijo delovanja elektrarne, obiskovalcem pa so predstavili tudi projekt gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem.

Ob odprtju so udeležence Tehnogenija pozdravili direktorica Šolskega centra Krško-Sevnica Erna Župan Pirkovič, krški župan Miran Stanko in generalni direktor GEN energije Martin Novšak, ki je ob tem poudaril: »V Skupini GEN vztrajno podpiramo izobraževalne ustanove na vseh ravneh in jih spodbujamo k izobraževanju in usmerjanju kadrov na perspektivna, konkurenčna, razvojno naravnana področja. Energetika je zelo dinamična in zahtevna panoga, zato so motivirani, dobro usposobljeni tehnični kadri za prihodnost energetike izrednega pomena. V Posavju je zbranega veliko znanja in izkušenj, upravljamo z izjemno infrastrukturo, s katero Sloveniji in širši regiji zagotavljamo zanesljivo oskrbo z nizko-ogljično električno energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov. Z zadovoljstvom tudi med mlajšo generacijo spremljamo nove talente in bodoče strokovnjake.«

I. V.

