Nagrajenci, gospodarski minister, Prifarski muzikanti

15.6.2019 | 10:10

Letošnji občinski nagrajenci, na levi pa župan Marjana Hribar in Miro Perše.

Šmarjeta - Občina Šmarješke Toplice praznuje svoj praznik 15. junija, ko je bil leta 1974 prvič uradno omenjen svet pod Vinjim Vrhom. In na ta dan, torej včeraj, je potekala tudi slavnostna seja občinskega sveta, na kateri so se spomnili prizadevnih posameznikov in društev, ter se jim za dobro in prostovoljno delo za širšo skupnost zahvalili z občinskimi priznanji in nagrado (o čemer smo že poročali).

Zakonca Ivančič, prejemnika županovega priznanja

Najboljši trije z likovnega natečaja in župan

Pa še kaj za posladkat

Nagrado občine je prejel Peter Selak z Vinice pri Šmarjeti, občinska priznanja pa Ivanka Jeglič Košiček iz Gorenje vasi pri Šmarjeti, Vinko Bobič s Sel ter PGD Zbure ob 70-letnici delovanja. Priznanje župana je šlo v roke zakoncema Ivančič iz Dolenjega Kronovega, ki vsa leta vzorno urejata okolico cerkve sv. Nikolaja. V imenu nagrajencev, ki jim je priznanja izročil župan Marjan Hribar skupaj s predsednikom Komisije za priznanja in nagrade Mirkom Peršetom. se je zahvalil predsednik PGD Zbure Franc Anderlič.

Na prireditvi je župan Marjan Hribar podelil tudi priznanja najboljšim na 4. likovnem natečaju, ki ga je občina razpisala pod naslovom Turistična destinacija Šmarješke Toplice. Prispelo je 31 del, komisija pa je izbrala najboljše. Prvo mesto je zasedlo likovno delo Vodnjak v Šmarjeških Toplicah, ki ga je narisal Aljaž Pust iz 7.a, druga najboljša je bila Gaja Ristič iz 6. b. za sliko z naslovom Ogled znamenitosti občine Šmarješke Toplice, tretje mesto pa je dosegel Andrej Vilič iz 7. a za likovno delo Karlovškova hiša. Mentorica je bila prof. likovne umestni na OŠ Šmarjet Vida Cizel. Likovna dela 13 najboljših učencev so na ogled v prostorih občinske uprave.

Počivalšek pohvalil šmarješko občino

Župan Marjan Hribar je sprejel gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Na desni občinska tajnica Lidija Radkovič.

Na slavnostni seji v kulturni dvorani

Slavnostni govornik je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. V nagovoru zbranim - kulturna dvorana v Šmarjeti je bila čisto polna - je povedal, da so Šmarješke Toplice uveljavljena turistična destinacija, znana po zdraviliškem turizmu, in da se veseli, da se trudijo za nadgradnjo, pri čemer izhajajo iz svojih posebnosti in se trudijo za pristne in edinstvene produkte. Pohvalil je idejo za izvir cvička, pa praznik šmarješke salame in cvička. »Gostu je treba ponuditi kaj izvirnega. Turisti pridejo k vam doživet nekaj novega, ne pa prespat. A s turizmom mora živeti ves kraj, brez povezav in sodelovanja ne gre,« je dejal in omenil tako kmetijstvo, gospodarstvo kot lokalno skupnost.

Pohvalil je sorazmerno razvito industrijo, uravnotežen razvoj kmetijstva v šmarješki dolini, kar je prav, in da se lahko pohvalijo z najmanjšim deležem brezposelnih v strukturi prebivalstva. A gospodarstvo je zelo pomembno, zato je pozdravil napredek pri uresničevanju poslovne cone v Kronovem in načeloma je obljubil podporo gospodarskega ministrstva s kakimi nepovratnimi sredstvi. A obenem je dal tudi vedeti, da država pomaga le conam, kjer so investitorji znani.

Župan Marjan Hribar se je v nagovoru zahvalil za delo vsem, ki bogatijo življenje v občini. Izpostavil je zlasti številna društva. Dejal je, da ima občina jasno vizijo razvoja in njena pot bo šla v bodoče le navzgor - z novim sloganom Šmarješke v srcu, ki je njegova ideja.

Fotografska razstava župnika

Čestitke župniku g. Andreju Golčniku za fotografsko razstavo

Prireditev so obogatili nastopi mešanega pevskega zbora Šmarješke Toplice ter učencev glasbene šole Ambro, zbrani pa so se po koncu radi družili na dvorišču ob dobrotah članic Društva podeželskih žena Šmarjeta ter dobri kapljici šmarjeških vinogradnikov. Sledil je koncert Prifarskih muzikantov, s katerimi je zapela tudi dolenjska vokalna skupina Deci.

Veliko čestitk pa je bil upravičeno deležen domači župnik g. Andrej Golčnik, ki se je v kulturni dvorani predstavil s prvo samostojno fotografsko razstavo. Rad se je odzval povabilu občine oz. župana in izbral 30 fotografij pretežno iz lokalnega okolja. Motivno prevladuje narava oz. lepota stvarstva, ki je ne smemo prezreti.

KD Mešani pevski zbor Šmarješke Toplice, tokrat pod taktirko Aleksandre Barič Vovk.

Zaključek jutri

Praznovanje občinskega praznika se bo zaključilo ta konec tedna. Popoldne se v Beli Cerkvi obeta kulturni dogodek - srečanje pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine, ki ga ob letošnji 10.letnici delovanja organizira Godba na pihala Šmarješke Toplice. Njen predsednik Gregor Zorko pravi, da se bo začelo s povorko ob 17. uri, nekaj posebnega bo potem skupen nastop na trgu. Kasneje bodo orkestri igrali svoje skladbe »za dušo«. Pričakujejo okrog tristo glasbenikov. V soboto bo pri gasilskem domu v Šmarjeti ob 18. uri in 22. uri 20. nočno gasilsko tekmovanje za pokal Plastoform v Šmarjeti.

Zadnja dan prazničnega dogajanja je nedelja, ko se bodo občani lahko brezplačno kopali v zunanjih bazenih Term Šmarješke Toplice. Po dopoldanski sv. maši ob 10. uri v cerkvi sv. Marjete pa bo pri župnišču potekalo še srečanje starejših občanov.

Besedilo in foto: L. Markelj

