Pediatrija odslej v novih prostorih zdravstvenega doma

15.6.2019 | 12:10

Slovesno rezanje traku ob odprtju novih prostorov Zdravstvenega doma Trebnje

Direktorica Vera Rozman

Novi prostori

Trebnje - V trebanjskem zdravstvenem domu se že vrsto let soočajo s prostorsko stisko, zato so se lani lotili nadgradnje severnega trakta. Pridobili so več kot 400 kvadratnih metrov novih površin, ki so jih včeraj tudi slovesno predali namenu.

V nove prostore bodo preselili pediatrične ambulante, saj kot pravi direktorica doma Vera Rozman, se je v zadnjem letu povečalo število otrok, ki jih zdravniki obravnavajo. »Dobili smo pet novih ambulant, tri so namenjene kurativnim in dve preventivnim dejavnostim. Poleg tega so tukaj zgoraj sedaj še pomožni prostori, kot so izolacija, dojilnica, igralnica, prostor za zdravstveno vzgojo in soba s serverjem,« je dodala Rozmanova.

Investicijo je bila vredna okoli 1,2 milijona evrov, pokrili pa so jo z lastnim denarjem. A s tem naložb v zdravstveni dom še ne bo konec, saj nameravajo v naslednjih mesecih izpraznjene prostore pediatrije prenoviti ter iz spodaj preseliti fizioterapijo in center za krepitev zdravja.

Novi prostori pediatrije so velika pridobitev za Mirnsko in Temeniško dolino. Tomislav Mlinar, vodja pediatričnega oddelka, pravi, da so do sedaj težko ločevali bolne in zdrave otroke. »Ločevali smo jih časovno, ampak včasih so bolni otroci prišli med popolnoma zdrave dojenčke. Z dodatnim vhodom je to sedaj rešeno, kar je ena največjih pridobitev. Sedaj imamo tudi stranišča za invalidne otroke, ki jih prej nismo imeli. Prostori so svetli in klimatizirani veliko bolj kot prej. Danes imamo rojstni dan,« je povedal. Trebanjski župan Alojzij Kastelic je v svojem govoru poudaril, da novi prostori zagotavljajo še bolj kvalitetno zdravstveno oskrbo najmlajšim, kar je zelo pomembno.

Slovesnosti sta se med drugim udeležili tudi dr. Zdenka Čebašek-Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, in državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek. Slednja je dejala, da so za manjše lokalne skupnosti investicije še posebno zahtevne. »Toplo pozdravljam dobro sodelovanje med zdravstvenim domom in lokalnimi oblastmi, da ste tako lep in sodoben objekt še povečali. Za uporabnike storitev je najpomembneje, da pomoč pride hitro in da je tam, kjer jo potrebujejo,« je povedala in zaposlenim zaželela, da bi svoje poslanstvo v novih prostorih z veseljem in še uspešneje opravljali.

Besedilo in fotografije: R. N.

