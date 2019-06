FOTO: Teden kultur tudi zadnji dan napolnil Glavni trg

15.6.2019 | 17:30

Novo mesto - Z včerajšnjim sejmom kultur se je na Glavnem trgu zaključil letošnji, sicer že 11. Teden kultur. Na stojnicah so svojo kulturo, znamenitosti in kulinariko predstavljala različna društva, od srbskega do albanskega, hrvaškega, makedonskega itd., nemalo jih je na trgu tudi zapelo in zaplesalo. Svoje projekte so predstavljale tudi nekatere nevladne organizacije, za otroke pa so poskrbeli z ustvarjalnimi delavnicami in poslikavo obraza, na glavnem odru so med drugim zaigrali orkestri, v okviru projekta Refresh novo koreografijo zaplesali plesalci itd.

Tudi zadnji dan festivala je tako minil v znamenju medkulturne strpnosti, kar so z dobrim obiskom počastili tudi številni obiskovalci.

Tekst in foto: M. M.

Galerija