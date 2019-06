Radio Krka 25. rojstni dan praznoval s poslušalci

15.6.2019 | 13:30

Med številnimi glasbeniki, ki so se pridružili praznovanju, je bila tudi Alya.

Petra Majdič in Tony Carter

Novo mesto - Radijci Krke so prvih 25 svečk na torti pihali že 1. junija, ko je uradni rojstni dan tega novomeškega radia, a veliko rojsnodnevno zabavo so včeraj za poslušalce in poslušalke priredili še v nakupovalnem središču Qlandia. Od tam je v živo potekal radijski program iz prenosnega studia, v katerem sta za dogajanje skrbela Tony Carter in Urban Malovič, pred mikrofon pa sta z zanimivimi vprašanji o radiu zvabila svoje sodelavce in gostujoče glasbenike.

Za otroke so pripravili ustvarjalne delavnice in čisto pravo predstavo Cirkus, za prav vse pa veliko nagradno igro Krkino kolo sreče. Dogajanje na odru sta popestrila Rok Žurga in Jure Zupančič, za zabavo pa so skrbeli še znani slovenski glasbeniki Alya, Vili Resnik, Saša Lešnjek, Clemens, Rebeka Dremelj, Urban Vidmar, Manca Berlec in Natalija Verboten.

Kolegom z Radia Krka vse najboljše želimo tudi iz našega uredništva! V spodnji galeriji nekaj utrinkov z včerajšnje zabave, več pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki je včeraj obiskovalcem ob sklenitvi naročnine ponujal dodatne popuste in nagrade.

M. M.

