V Učnem vrtu dr. Derganca v Semiču simbolično odprli zeliščni vrt

15.6.2019 | 19:35

Učni vrt dr. Derganca je bogatejši za zeliščni vrt.

Semič - V Učnem vrtu dr. Derganca pri Domu paraplegikov v Semiču so danes pripravili prvi zeliščni dan ter s tem simbolično odprli zeliščni vrt v Učnem vrtu. Ideja o ureditvi zeliščnega vrta, ki mu bodo v prihodnje dodali še dišavnice, je vzniknila na letošnjem občnem zboru Belokranjskega gobarskega društva. Skrbnik zeliščnega vrta, ki ga je zasnovala zeliščarica Alenka Kukman iz Kanižarice, pa je postal Tone Malnarič.

Kot je poudaril Jani Gačnik iz Zavoda Jabolko, je namen Učnega vrta, da bi se v njem povezalo čim več društev, znanje pa bi prenašali na mlajše rodove. Pohvalil je tudi dobro sodelovanje in podporo semiške občine. Županja Polona Kambič je ob tem dejala, da je vesela, da se vračajo nazaj k naravi in da nastajajo takšni vrtovi.

Na otvoritvi se je predstavila Ekološka kmetija Burger, Jerneja Radovanovič je pripravila degustacijo kruha z drožmi in zelišči. Slavko Žagar je destiliral materino dušico, zeliščne napitke in namaze pa je bilo mogoče degustirati na stojnicah Alenke Kukman in Milke Šauer.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

