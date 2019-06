Postajo želijo tudi v Šentrupertu

16.6.2019 | 13:00

Župan je predlagal, da bi zdravstveno postajo uredili v spodnjih prostorih večnamenske stavbe poleg vrtca Čebelica v Šentrupertu.

Andrej Martin Kostelec

Vera Rozman

Šentrupert - Tako kot jo imajo na Mirni in v Mokronogu, si tudi v občini Šentrupert želijo zdravstvene postaje. Župan Andrej Martin Kostelec se je po nastopu funkcije zavzel za njeno ureditev, saj je mnenja, da si občani zaslužijo zdravstveno oskrbo v domačem kraju.

»Zame je to poseben izziv. Prebivalci šentrupertske občine si želimo istih pogojev, kot jih imajo drugi prebivalci, ki jih pokriva Zdravstveni dom Trebnje. Mirna in Mokronog imata zdravstveno postajo, samo naša občina je še nima. Zaslužimo si, da jo imamo v bližini,« pravi župan, ki je to izpostavil tudi na svetu ustanoviteljic tega javnega zavoda. Če bi imeli v Šentrupertu svojo postajo, bi bila to velika pridobitev, predvsem za starejše občane, je prepričan. Obenem bi razbremenili delo zdravnikov v štiri kilometre oddaljeni Mirni oz. osem kilometrov oddaljenem Mokronogu.

Da bi bila postaja v Šentrupertu, so že v preteklosti potekali pogovori, a do njene uresničitve ni prišlo. Kostelec se zavzema, da bi jo vzpostavili v spodnjih prostorih večnamenske stavbe poleg vrtca Čebelica v Šentrupertu. »Lastnik je pripravljen prostore dati v najem in celo investirati v prenovo oz. adaptacijo,« pojasnjuje Kostelec in nam pokaže načrte za ureditev prostorov. Po njegovih besedah je dovolj prostora za izvajanje predvidene dejavnosti, prav tako je cena, ki jo zahteva lastnik za najem, sprejemljiva za občino.

Osnutek, kako naj bi bili po prenovi videti prostori, so posredovali tudi vodstvu trebanjskega zdravstvenega doma, ki pa je po natančnem pregledu ugotovilo, da bo obstoječi prostor verjetno premajhen za opravljanje načrtovane dejavnosti. »Že z bivšim županom smo si ogledali prostor v objektu nasproti vrtca. Mikrolokacija se nam je zdela primerna, vendar je potem projektantska hiša v obstoječe tlorise poskušala umestiti potrebne prostore. Ugotovljeno je bilo, da je na razpolago 68,4 kvadratnega metra neto površine. Za vzpostavitev splošne ambulante s pripadajočo referenčno ambulanto, ambulanto za zdravnika, medicinsko sestro, prostor za referenčno sestro, previjalnico, čakalnico, ločeno stranišče za moške, ženske, zaposlene in invalide, prostor za infektivne odpadke, čistila in osebje z garderobo pa bi potrebovali okoli 100 kvadratnih metrov. Če bi želeli vzpostaviti zdravstveno postajo, kakršni sta na Mirni ali v Mokronogu (še patronažno in zobozdravstveno dejavnost), bi potrebovali okoli 150 kvadratnih etrov,« pojasnjuje direktorica Zdravstvenega doma Trebnje Vera Rozman, ki predlaga, da občina poišče drugo lokacijo. V trenutnem predlogu je problematična tudi višina prostorov, še dodaja direktorica. Župan odgovarja, da je lastnik pripravljen znižati tlake, zato to ni takšen problem. Ustreznost prostorov bi moralo na koncu potrditi ministrstvo za zdravje.

V trebanjskem zdravstvenem domu poudarjajo, da so zainteresirani, da v Šentrupertu vzpostavijo zdravstveno postajo po vzoru Mirne in Mokronoga. »Dejavnosti, ki bi jih tam opravljali, so odvisne od programov, ki bi jih dodelili zavarovalnica in občina. Dolgoročno razmišljamo tudi o zobozdravstveni ambulanti,« pravi Rozmanova. Poudarja, da gre za dolgoročni projekt, ki potrebuje ustrezno načrtovanje potrebnih kadrov in aktivnosti. »Trenutno imamo v našem zdravstvenem domu 30 odst. splošnih zdravnikov na porodniškem dopustu, na razpise se ne javi nihče, zato smo občino obvestili, da lahko kader zagotovimo šele v roku enega leta, seveda ob pogoju, da zavarovalnica tudi odobri dodatni program.«

