Poletno muzejsko noč so povezali z gasilskim jubilejem

16.6.2019 | 10:00

Andreja Brancelj Bednaršek se je zahvalila vsem, ki so pomagali pri postavitvi razstave o dr. Josipu Savinšku.

Metlika - Tukajšnji Belokranjski muzej se je včeraj zvečer pridružil 82 muzejem in galerijam po državi, ki so v okviru tradicionalne Poletne muzejske noči na široko odprli vrata obiskovalcem. Od 18. do 24. ure se je v 55 slovenskih krajih zvrstilo več kot 370 dogodkov.

A ne le metliški grad, kjer domuje Belokranjski muzej, vrata sta odprli tudi njegovi dislocirani enoti, torej Spominska hiša Otona Župančiča v Vinici in Galerija Kambič v Metliki. V Vinici so si obiskovalci lahko ogledali razstave, pripravili so delavnico za otroke in literarno glasbeno prireditev ob 70-letnici smrti Otona Župančiča. V Galeriji Kambič so si obiskovalci lahko ogledali razstave tudi pod strokovnim vodstvom. V gradu pa so poleg ogleda razstav, projekcije filma Podobe Bele krajine in delavnice za otroke in družine tudi slovesno odprli stalno muzejsko razstavo z naslovom Vsa čast in slava Josipu Savinšku, ustanovitelju požarne brambe in zadnjemu metliškemu graščaku.

Kot je v nagovoru dejala direktorica Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek, so se v muzeju dolgo časa ubadali z mislijo, da bi morali delček pozornosti nameniti tudi zadnjemu metliškemu graščaku, vitezu dr. Josipu Savinšku. Zato letos, ko v Metliki zaznamujejo 150. obletnico ustanovitve požarne brambe na Slovenskem, niso hoteli zamuditi priložnosti, da uresničijo svojo željo. Razstavo so uredili kot Savinškovo delovno sobo, v kateri se »pogovarja« z Leopoldom Ganglom, enim najbolj uspešnih nadpoveljnikov metliške požarne brambe. Razstavo spremlja tudi katalog, v katerem je v prvem delu življenjska zgodba dr. Savinška, v drugem pa je predstavljena zbirka predmetov metliške požarne brambe, ki jih hrani Belokranjski muzej.

Prisotne sta na grajskem dvorišču pozdravila metliški župan Darko Zevnik in predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, ki je tudi odprl razstavo. Cerkvenik je s predsednikom Gasilske zveze (GZ) Metlika Martinom Štubljarjem in poveljnikom Petrom Šneljerjem izročil odlikovanje GZ Metlika za življenjsko delo na organizacijskem področju Stanislavu Bajuku ter plaketo dr. Josipa Savinška za uspešno življenjsko delo na področju operative Milanu Kremescu. Tovrstni priznanji je GZ Metlika tokrat podelila prvič.

Slovesnost, s katero se je Belokranjski muzej vključil v praznovanje 150-letnice metliškega gasilstva, je s koncertom popestril Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi pod taktirko Anito Kiralj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

