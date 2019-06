Za male tačke

16.6.2019 | 08:00

Krokarice so z gosti nastopile za pomoč prosto živečim mačkam.

Metlika - Plesno društvo Krokar iz Metlike je včerajšnjo zaključno produkcijo zastavilo dobrodelno. Vstopnine za prireditev z naslovom Za male tačke ni bilo, pač pa so bile v preddverju tukajšnjega kulturnega doma škatlice za prostovoljne prispevke, ki so jih namenili Društvu za zaščito živali Bela krajina.

Omenjeno društvo je trenutno v mirovanju, saj nima ne denarja ne prostovoljcev, ki bi omogočali njegovo normalno delovanje. V Plesnem društvu Krokar so se odločili, da s projektom pripomorejo k osveščanju pomena sterilizacije in kastracije predvsem prostoživečih mačk. Škatlice za prostovoljne prispevke so tudi v Knjižnici Metlika, v piceriji Pild, v baru Liber, gostilni Julija in v črnomaljskem gostišču Čurk. Pomagate lahko tudi z donacijo na TRR Društva za zaščito živali Bela krajina: IBAN SI56 0243 00260201 674 (NLB d.d.)

Na prireditvi Za male tačke so poleg članic PD Krokar nastopili še pianist Aleksander Vukovič, Urban Kočevar, Twirling mažoretno društvo Spin s plesalko Majo Guštin, Ivana Paun iz društva Arabeska ter članice folklorne skupin Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija