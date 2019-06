V Šentjerneju volijo romskega svetnika

16.6.2019 | 07:50

Šentjernej - V Občini Šentjernej danes volijo manjkajočega romskega svetnika. Šentjernej je namreč ena od 20 občin, ki ima z zakonom predvidenega romskega svetnika, a v okviru lanskih rednih lokalnih volitev v predvidenem roku za to mesto ni bila vložena nobena popolna kandidatura. Za mesto romskega svetnika se potegujeta Darka Brajdič in Vinko Hudorovič.

Po podatkih šentjernejske posebne občinske komisije za volitve predstavnika romske skupnosti v občinski svet 97 volilnih upravičencev lahko voli na enem volilnem mestu v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju.

Volišče bodo zaprli ob 19. uri. Podatki o izidu volitev naj bi bili znani kmalu po njegovem zaprtju.

Kot je pojasnil predsednik posebne občinske komisije za volitve predstavnika romske skupnosti v občinski svet Rajko Grimšič, se je po lanskih volitvah razpis naknadnih volitev odmaknil, ker sta odstopili predsednica komisije in njena namestnica in so morali izpeljati postopek za imenovanje novega predsednika in namestnika.

