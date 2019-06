Novomeški šprinterji daleč pred vsemi

16.6.2019 | 08:30

Tilen Ovniček (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Slovenski atleti se ta konec tedna v Celju merijo na članskem atletskem pokalu Slovenije, kjer po prvem dnevu v obeh konkurencah vodi ljubljanski Mass, pri moških je novomeška Krka peta, Brežice so dvanajste in Sevnica sedemnajsta, med ženskami pa je Krka osma, Sevnica deveta in Brežice desete. Med posamezniki sta nase opozorila šprinterja Krke Tilen Ovniček in Matevž Šuštaršič, ki sta z enakim izidom 10,66 dosegla dvojno zmago in krepko prehitela vso konkurenco. Zmage sta se veselili tudi Sevničanka Nika Dobovšek v teku na 1500 m in Krkina dolgoprogašica Breda Škedelj na 5000 m.

Izidi, posamično, moški, 100 m (+0,6 m/s):

1. Tilen Ovniček (Krk) 10,66

2. Matevž Šuštaršič (Krk) 10,66

3. Žiga Benko (Kla) 10,90

- 400 m:

1. Lovro Mesec Košir (Mass) 46,99

2. Gregor Grahovac (Mass) 47,44

3. Rok Ferlan (Tri) 47,53

- 1500 m:

1. Maj Popelar (Kla) 4:04,13

2. Vid Kramer (Kla) 4:04,45

3. Gregor Verbošt (PMb) 4:04,47

- 5000 m:

1. Jan Kokalj (Kla) 14:50,69

2. Matija Rizmal (Rad) 15:17,44

3. Matej Šturm (ASB) 15:22,48

- 110 m ovire (+1,9 m/s):

1. Filip Jakob Demšar (Mass) 14,43

2. Peter Hribaršek (Vel) 14,94

3. Matej Stanič (Gor) 15,33

- 3000 m zapreke:

1. Filip Svalina (Hrv) 9:03,03

2. Klemen Vilhar (Oli) 9:34,11

3. Matevž Cimermančič (Mass) 9:43,90

4. Aljaž Renko (Rad) 9:47,15

- 4 X 100 m:

1. Mass 1 41,76

2. Krka Novo mesto 42,28

3. Velenje 42,39

- palica:

1. Ambrož Tičar (Kro) 4,70

2. Domen Maj Sadić (Mass) 4,70

3. Ambrož Škafar (Tri) 4,60

- daljina:

1. Nino Celec (ASB) 7,37

2. Dino Subašič (Vel) 7,12

3. Andraž Durjava (Krk) 7,04

- krogla:

1. Blaž Zupančič (Mass) 18,78

2. Kristjan Čeh (Ptu) 15,55

3. Andrej Kostarakov (Kro) 14,16

- kladivo:

1. Nejc Pleško (Oli) 71,17

2. Jurček Korpič Lesjak (Ptu) 57,44

3. Gaj Černigoj (Mass) 50,67

ženske, 100 m (-0,3 m/s):

1. Maja Mihalinec (Mass) 11,53

2. Alja Sitar (Mass) 12,00

3. Maja Ćirić (Mass) 12,12

- 400 m:

1. Jerneja Smonkar (Vel) 54,49

2. Vladislava Tuhaj (Mass) 54,99

3. Tija Ocvirk (Kla) 56,10

- 1500 m:

1. Nika Dobovšek (Sev) 4:42,30

2. Laura Guzelj Blatnik (Kro) 4:42,87

3. Urška Arzenšek (Kla) 4:45,27

- 5000 m:

1. Breda Škedelj (Krk) 19:06,05

2. Petja Izza Meh Peer (Vel) 19:51,49

3. Georginah Njoki (Mass) 19:59,06

- 100 m ovire (+0,9):

1. Joni Tomičić Prezelj (Oli) 13,40

2. Maja Bedrač (Ptu) 14,47

3. Lara Jagodnik (Kro) 14,75

- 4 X 100 m:

1. Mass 1 45,83

2. Mass 2 47,68

3. Kronos 1 48,65

- višina:

1. Lia Apostolovski (Mass) 1,86

2. Maruša Černjul (Kla) 1,80

3. Nika Herakovič (Bre) 1,77

- troskok:

1. Neja Filipič (Mass) 13,91

2. Eva Pepelnak (Kla) 13,30

3. Petra Koren (Kro) 12,87

- disk:

1. Veronika Domjan (Ptu) 55,30

2. Hana Urankar (Kla) 43,07

3. Liza Lap (Mass) 42,68

- kopje:

1. Martina Ratej (Kla) 61,58

2. Katja Mihelič (Tri) 52,42

3. Zoja Šušteršič (Mass) 48,53