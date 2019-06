Godbenikov ni ustavila niti huda vročina

16.6.2019 | 11:40

Sandi Franko je prvi prevzel taktirko velikega skupnega orkestra s preko 300 glasbeniki v Beli Cerkvi.

Bela Cerkev - Društvo Godba na pihala Šmarješke Toplice, ki jo vodi Branko Ambrožič, je bila ob letošnji desetletnici delovanja včeraj v Beli Cerkvi ob občinskem prazniku gostitelj tradicionalnega srečanja pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine. Godba je član Zveze društev pihalnih orkestrov in godb Dolenjske in Bele krajine, ki šteje 14 članov.

Povorko so pričele novomeške mažoretke.

Gostitelji, Godba na pihala Šmarješke Toplice

V Belo Cerkev jih je včeraj prišlo devet, kar pomeni, da se je zbralo preko tristo glasbenikov, ki so navdušili s svojim igranjem in vnemo, in to kljub neznosni vročini. V uniformah (nekateri tudi v dolgih rokavih) so se namreč v povorki pri kar 35 stopinjah Celzija izpod Gregorčičevega kozolca, kjer so jih gostitelji okrepčali s hladno pijačo, podali proti trgu sredi Bele Cerkve. Vsakega sodelujočega je podrobneje predstavila voditeljica dogodka Majda Kušer Ambrožič,

Na trgu so skupaj mogočno zaigrali tri Avsenikove skladbe, saj je letošnje leto Zveza slovenskih godb razglasila za leto bratov Avsenik - Slavka in Vilka. Praznovanje leta je namenjeno obeležitvi 90-letnice rojstva Slavka in Vilka Avsenika. Skupen nastop je bil resnično vrhunec dogodka. Veliki glasbeni družini so dirigirali Sandi Franko, Toni Homan in Branko Ambrožič.

Gregor Zorko in Robert Kren

Kasneje so se orkestri predstavljali še posamezno in zaigrali po tri skladbe, ki jih imajo najraje, kar igrajo za dušo, kot pravimo. To je letošnja novost srečanja, pravi predsednik Društva godba na pihala Šmarješke Toplice Gregor Zorko, vesel, da je srečanje kot pred štirimi leti v Beli Cerkvi, uspelo, da so bili zadovoljni glasbeniki in občinstvo.

Pohvalnih besed je bil tudi predsednik Zveze orkestrov in godb Dolenjske in Bele krajine Robert Kren, ki je že najavil, da bo naslednje srečanje potekalo v Metliki, saj bo metliška godba, ki je najstarejša v zvezi, slavila 190 let.

Besedilo in foto: L. Markelj

