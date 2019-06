Trčili in se prevrnili na streho

16.6.2019 | 18:30

Novo mesto - Danes se je na območju Dolenjske in Bele krajine zgodilo kar nekaj prometnih nesreč, dežurni operativci pa poročajo le o tistih, ki se niso zgodile v sklopu gorsko hitrostne avtomobilske dirke na Gorjancih.

Ob 12.21 sta na cesti v naselju Otočec, občina Novo mesto, trčila osebno vozilo in motorist. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega motorista, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 14.19 sta na cesti Krasinec—Podzemelj, občina Metlika, trčili osebni vozili, se prevrnili na streho in obstali v obcestnem jarku. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet, odklopili akumulatorja in vozili postavili na cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so eno poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, tri osebe pa so napotili na pregled v zdravstveni dom.