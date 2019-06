V Šentjerneju izvolili romsko svetnico

16.6.2019 | 21:30

Darka Brajdič (Foto: L. Markelj/arhiv DL)

Šentjernej

V Občini Šentjernej so danes naknadno volili manjkajočega romskega svetnika, ker v okviru lanskih rednih lokalnih volitev v predvidenem roku za to mesto ni bila vložena nobena popolna kandidatura. Po neuradnih podatkih posebne občinske komisije za volitve predstavnika romske skupnosti so za romsko svetnico izvolili Darko Brajdič.

Predsednik šentjernejske posebne občinske komisije za volitve predstavnika romske skupnosti v občinski svet Rajko Grimšič je za STA povedal, da je za Brajdičevo glasovalo 39, za njenega tekmeca Vinka Hudoroviča pa osem od skupaj sto volilnih upravičencev.

Volilna udeležba je bila sicer 47-odstotna, volitve pa so bile brez posebnosti, je še dodal.

Šentjernej je sicer ena od 20 občin, ki ima z zakonom predvidenega romskega svetnika. Kot je pojasnil Grimšič, pa se je po lanskih lokalnih volitvah razpis naknadnih volitev odmaknil, ker sta odstopili predsednica komisije in njena namestnica in so morali izpeljati postopek za imenovanje novega predsednika in namestnika.

Darka Brajdič je bila sicer šentjernejska romska svetnica že v prejšnjem občinskem mandatu.

