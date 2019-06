Paznike je obtožil nasilja, policisti pa njega krive ovadbe

Trebnje - Dobrim 25 letom zaporne kazni, kolikor se jih je do zdaj nabralo Bojanu Brajdiču Novici iz Dobruške vasi, bi lahko okrajno sodišče Trebnjem v kratkem dodalo še kako.

Dve leti zapora sta namreč zagroženi za kaznivo dejanje krive ovadbe, ki ga tožilstvo očita 31-letnemu očetu šestih otrok, ki se je sicer »proslavil« kot kolovodja trojice nepridipravov iz Dobruške vasi, ki je leta 2013 na širšem območju Posavja v enem mesecu oropala štiri nemočne ženske. Vse so živele same, k njim so vlamljali sredi noči, ženske pretepali, jim grozili, da jih bodo ubili, vsem pa so ostale psihične, nekaterim tudi fizične posledice.

Brajdič in kompanija imata ob tem na vesti še več drugih ropov, tatvin in goljufij, in vsi so bili obsojeni na dolgoletne zaporne kazni. Največ, 25 let in 7 mesecev, je dobil prav Novica, ki je čas za rešetkami sprva preživljal na Dobu, nato v Celju, zdaj pa je v Mariboru. Na Dobu se očitno ni vedel kot vzoren zapornik, saj je poletje 2017 preživljal v samski sobi, t. i. podmornici. »Žena mi je takrat v zapor poslala paket. V njem so bili kava, sladkor, salama, paradižnik in podobno. Otrokom je odtrgala od ust, da mi je to poslala. Paket so mi v sobo prinesli trije zamaskirani pazniki. Vse, kar je bilo notri, so pred mano stresli v kanto od Jupola, polili s šamponom in zmešali. Enemu sem potegnil kapo z obraza, prepoznal sem ga, potem pa so me pretepli. Podajali so si me in me tepli drug za drugim. Brcali so me kot žogo, tudi s pendrekom so me. Zlomili so mi roko in poškodovali nogo. Padel sem tudi v nezavest in še vedno čutim posledice v glavi. Včasih zaradi bolečim kričim po sobi,« je na hodniku pred začetkom predobravnavnega naroka pripovedoval Novica.

Čeprav ga je v zvezi s poškodbami zdravnik pregledal že na Dobu, pozneje pa je zaradi njih obiskal še Zdravstveni dom Trebnje in Splošno bolnišnico Novo mesto, Novica s svojo zgodbo o nasilnih paznikih ni prišel daleč. Policistov, ki so preiskovali primer, ni prepričal, saj so zaključili, da si je poškodbe prizadejal sam oz. so posledica starejših poškodb. Njegova ovadbo so zavrgli in nato njega ovadili zaradi krive ovadbe.

Tožilka Karla Balažic Nahtigal je za priznanje krivde ponudila denarno kazen 300 evrov, a je Brajdič na predobravnavnem naroku krivdo zavrnil. »Saj nisem neumen, da bi sam sebi jamo kopal. Če bo treba, bom šel do Evropskega sodišča, poglejte fotografije, ki so jih posneli policisti,« je predlagal sodnici Tadeji Predanič.

Fotografije in videoposnetek, ki so nastali po naznanitvi dejanja, je kot dokaze na glavni obravnavi predlagala tudi Brajdičeva zagovornica Majda Vrisk. Predlagala je še, naj sodišče angažira izvedenca medicinske stroke, ki bi se opredelil do možnosti, da si je Brajdič poškodbe prizadejal sam, a bo sodnica o tem odločala šele po zaslišanju drugih prič.

