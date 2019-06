Strela udarila v hišo, porušila dimnik in razkrila streho; tudi toča

17.6.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv; G. F.)

Sinoči ob 20.12 uri je na Krušnem vrhu, občina Trebnje, strela udarila v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Občine, Velika Loka in Trebnje so prekrili okoli 25 kvadratnih metrov razkritega ostrešja, odstranili porušeni dimnik in pregledali objekt. Do požara ni prišlo. Na kraju so bili tudi policisti.

Močnejše nevihte z nalivi in točo so včeraj sicer najprej zajele Štajersko in Koroško, pozneje so prešle večji del vzhodne in osrednje Slovenije. Nevihte s točo so tako začele nastajati tudi na Dolenjskem in v Beli krajini. Okoli 19. ure se je neurje razbesnelo na območju med Novim mestom in Črnomljem.

V Ribnici je bila pri Goriči vasi zaradi posledic vročinske nevihte poplavljena regionalna cesta Ljubljana-Kočevje. Promet je potekal le po enem pasu. Z območja občin Dobrepolje, Grosuplje, Velike Lašče in Litija je uprava za zaščito in reševanje poročala o podrtih drevesih in električnih drogovih, sicer pa hujših posledic vremenskih nevšečnosti očitno ni bilo.

Z avtom v potok

Ob 21.00 je na cesti med Brestanico in Spodnjem Pijavškem, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo z vozišča v potok. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, razsvetljevali kraj nesreče, usmerjali promet, nudili pomoč delavcem vlečne službe in policistom ter nudili prvo pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so poškodovani osebi na kraju oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

Podrl se je podporni zid

Ob 20.02 se je v naselju Rodine, občina Črnomelj, podrl podporni zid ob zapuščenem objektu. Gasilci PGD Rodine so 1,5 kvadratnega metra zidu, ki je padel na cestišče, odstranili.

Bili so brez elektrike

Ob 18.42 je bila v večjem delu starega mesta v Krškem, zaradi okvare na daljnovodu prekinjena oskrba z električno energijo. Okvaro na daljnovodu so odpravili dežurni delavci Elektra Celje do 21.00 ure.

Ponekod tudi danes brez nje

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE, TP DOL. DOBRAVICE, TP GOR. DOBRAVICE, TP KRIVOGLAVICE, TP GERŠIČI;

- od 8.00 do 13.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ izvod Boldraž.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 10.00 do 12.00 ure pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠOLA BRUSNICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRAŠEVO;

- od 8.30 do 10.30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS;

- od 10.30 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIVEC;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA na izvodu KURJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.