Na kmečkih igrah zmagali Polhovčani

17.6.2019 | 09:05

Zmagovalna ekipa iz Polhovice pri igri pobiranja krompirja.

Gradišče - Eno od treh turističnih društev v šentjernejski občini, Turistično društvo Zvon iz Gradišča, je konec tedna pripravilo tradicionalne kmečke igre, že 16. po vrsti. Nanje je že teden dni prej ob cesti vabila znana maskota z imenom Zvonko - narejena iz bal sena, vrbovja, ipd.

Znamenita krava iz Gradišča - prav vsako leto jo tekmovalci molzejo.

Prizorišče je bilo znano - Pirnarjev travnik, kot vedno lepo pokošen in urejen. V igrah je sodelovalo šest ekip, v glavnem iz šentjernejske občine. Najbolje sta bili zastopani vasi Gradišče z dvema ekipama - Srečke, ki so imele pod nadzorom tudi tradicionalni srečelov pod kozolcem, ter mlajša zasedba z imenom Zvončki - ter Polhovica s starejšo ekipo ter mladimi Polhovčani z imenom Gamsi. Ekipo Telebajskov je prispevala OŠ Šentjernej in sicer iz 7. b razreda, iz sosednje škocjanske občine pa so prišli Uglarji, ekipa oglarske sekcije turističnega društva iz Zloganj.

Ekipa Ugljarjev iz škocjanske občine pri igri z gobo

Tekmovalci so se dobro odrezali v vseh štirih kmečkih igrah: molži krave, ki je že tradicija, nove igre pa so bile zabavne in dokaj zahtevne, tako da smeha ni manjkalo. Tekmovalci, ki so jih bodrili navijači, so morali še pokati balone s telesi, pobirati krompir na vrveh, ter si podajati mokro gobo in jo ožemati.Za zmago je bila potrebna še dodatna, rezervna igra - hoja s tremi smučmi.

Seveda ni šlo brez strokovne komisije, ki je skrbela, da je vse potekalo pošteno, in ta je ugotovila, da so se najbolje odrezali Polhovčani, ki so prejeli več kot odlično nagrado - odojka kmetije Vrtačič s Pristavice, sledila je ekipa Uglarjev iz škocjanske občine in domača ekipa Srečke iz Gradišča. Po podelitvi je zvečer sledila še veselica.

Jože Turk in Dejan Rangus

Kot pravi predsednik TD Zvon iz Gradišča Dejan Rangus, želijo s kmečkimi igrami povezovati in družiti ljudi, zlasti mlade, namen pa je združevanje športno-rekreacijskih aktivnosti z obujanjem in ohranjanjem starih kmečkih opravil. Igre so običajno pripravili v okviru šentjernejskega občinskega praznika avgusta, letos pa so se podvizali, saj je ob Jernejevem že tako vedno ogromno prireditev, pravijo v društvu in se vsem zahvaljujejo za podporo.

Besedilo in foto: L. Markelj

