FOTO: Globodolski gasilci praznovali 100 let

17.6.2019 | 11:20

Obnovljeni dom je blagoslovil mirnopeški župnik Janez Rihtaršič.

Predsednik PGD Globodol Franc Jarc

Globodol - Prostovoljno gasilsko društvo Globodol praznuje 100 let delovanja. Visoki jubilej so z veliko gasilsko parado, slavnostno prireditvijo, prevzemom obnovljenega gasilskega doma in Florijanove slike ter razvitjem obnovljenega društvenega prapora, obeležili v soboto popoldne.

»Živimo v času, ko so družbeno moralne vrednote na preizkušnji. Gasilci dokazujemo, da temu ni tako, Pomoč v stiski je bila vedno plemenita gesta globodolskih gasilcev. Ogenj, ki je eden bistvenih pogojev za življenje, je lahko hkrati tudi nosilec gorja, nesreče in žalosti. Društvo je bilo v prvi vrsti ustanovljeno ravno z namenom, kako se ubraniti ognja, ko ta preseže meje kontroliranega. Osnovno spoznanje je bilo, da se skupina lažje kot posameznik upira nesreči, ki jo lahko prinese ogenj. Predniki so se zavedali pomena in prednosti skupinskega delovanja. Kjer je sloga, je tudi zmaga, v slogi je moč,« je uvodoma v nagovoru zbranim na slovesnosti poudaril predsednik globodolskih gasilcev Franc Jarc.

Pobudnik za ustanovitev prostovoljnega gasilskega društva v Globodolu je bil tedanji predsednik gasilskega društva v Mirni Peči, trgovec Alojzij Hude, organizator in prvi predsednik društva pa Franc Kolenc, ki je za dobrodelno dejavnost navdušil še devet mož, predvsem gospodarje, ki so uživali ugled med ljudmi, danes pa društvo šteje 139 članov. »Imamo pionirsko in mladinsko desetino, tako da bomo imeli komu prepustiti to, kar smo zgradili v 100 letih,« je dejal Jarc, ki se je v govoru sprehodil skozi bogato zgodovino društva. To, kot je še izpostavil, je že od začetka delovanja tudi organizacija, ki je tesno povezana z razvojem kraja in je sploh na podeželju središče kulturnega in družabnega dogajanja.

Dom lepo obnovljen

Z obnovo gasilskega doma so začeli v letu 2016 in jo zaključili lani. Sprva so nameravali zamenjati le dotrajano streho, a so, kot je dejal predsednik društva, na pobudo nekaterih članov vse skupaj zastavili precej širše. Oblikovali so gradbeni odbor, ki ga je vodil Jože Bobnar, in v poletnih mesecih leta 2016 začeli z deli. Postavili so nov zidan stolp, s čimer so v pritličju pridobili prostor za orodje, v prvem nadstropju pa uredili sanitarije. Med drugim so zamenjali celotno ostrešje s strešniki, prenovili so notranjost doma, zamenjali pohištvo v kuhinji in sejni sobi, lani pa prenovo zaključili še z novo izolacijsko fasado. Dom krasi tudi nova slika svetega Florjana na Globodolsko dolino, ki je delo slikarja Martina Blatnika s Podgozda pri Dvoru.

Ob tej priložnosti so seveda podelili tudi društvene zahvale najbolj zaslužnim gasilcem in organizacijam pri obnovi doma, zahvale sodelujočim gasilskim društvom v paradi, med njimi je bilo tudi pobrateno DVD Priselci pri Karlovcu, posebno društveno priznanje pa so vročili častnemu članu Antonu Pustu za 60 let prizadevnega sodelovanja in članstvo v društvu, ta pa je društvu izročil kipec sv. Florijana.

Podelili so tudi priznanja Gasilske zveze Novo mesto in Gasilske zveze Slovenije, med slednjimi je gasilsko odlikovanje II. stopnje prejel Jože Bobnar in gasilsko plemenico I. stopnje Anton Strajnar ml., PGD Globodol pa je ob jubileju prejelo odlikovanje GZS za posebne zasluge v gasilstvu.

Slovesnosti so se med ostalimi udeležili predstavnik GZS-član upravnega odbora GZS, predsednik gasilske regije Dolenjska in tudi predsednik GZ Trebnje Janez Bregant, poveljnik civilne zaščite Dolenjske regije in podpredsednik Gasilske zveze Novo mesto Marjan Šmalc, gasilski poveljnik občine Mirna Peč Marjan Jankelj in mirnopeški župan Andrej Kastelic.

V paradi so poleg domačega in že omenjenega prijateljskega društva iz Hrvaške sodelovali še gasilci iz društev Miran Peč, Jablan, Hmeljčič, Ljubljana – Vič, Ponikve, Vrhe in Ajdovec, Papirniški pihalni orkester iz Vevč ter mažorete iz Ajdovca in Dvora, na prireditvi pa je nastopil tudi Moški pevski zbor Rožmarin.

Tekst in foto: M. Ž.

