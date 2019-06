130 let gribeljske šole

Učenci so predstavili, kaj vse so se naučili.

Griblje - »5. novembra 1889 se je vršilo slavnostno blagoslavljanje novega šolskega poslopja,« so zapisali pred 130 leti v kroniko gribeljske šole, ki jo še vedno s ponosom hranijo prav za vseh 130 let. Kako je bilo nekdaj v šoli, so se spomnili tudi na včerajšnji prireditvi. Seveda pa so sedanji in nekdanji gribeljski učenci in otroci, ki bodo to šele postali, na slovesnosti prikazali predvsem, kaj vse počnejo v šoli danes.

Žal je prvi gribeljski učitelj, sicer še pripravnik Peter Kambič, ki je bil krhkega zdravja, že 29. novembra 1890 umrl. Tudi sicer so se v gribeljski šoli v vseh desetletjih zvrstili številni učitelji, saj je bila za mnoge pedagoške delavce ta vaška šola odskočna deska za boljša delovna mesta. V preteklosti so bile v njej zaposlene predvsem mlajše učiteljice, ki pa niso imele veliko izkušenj s kombiniranim poukom. »Danes postaja poučevanje na vaški šoli prednost, kjer se učitelji, učenci in starši dopolnjujemo in podpiramo,« je prepričana Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj, katere podružnica je v šolskem letu 1963/64 postala gribeljska šola.

Gribeljska šola se lahko pohvali, da je prav njen učenec dočakal največjo starost med Slovenci. Niko Dragoš, ki se je rodil avgusta v Gribljah, je umrl marca lani. Ob smrti v 111. letu starosti je bil najstarejši moški prebivalec Slovenije vseh časov. Ko je šola praznovala svojo 120-letnico, se je pri svojih 102 letih še udeležil slovesnosti. Tokrat pa sta krajevna skupnost Griblje in Turistično društvo Griblje v sodelovanju z ostalimi društvi v Gribljah pripravila srečanje vseh Gribeljcev, ki so si uredili drugi dom zunaj rojstne vasi.

